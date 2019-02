Arhīva foto: Leģendārajam aktierim Kārlim Sebrim – 105

Pirms 105 gadiem šajā dienā, 1914. gada 18. februārī, pasaulē nāca latviešu aktieris Kārlis Sebris. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu piedāvājam aplūkot vēsturiskas fotogrāfijas, kurās redzams leģendārais aktieris gan lomās uz skatuves un kino, gan sadzīvē.

Aktieris Kārlis Sebris dzimis Sinolē. Pēc mācībām Cesvaines ģimnāzijā vecāki viņu sūtījuši skoloties uz Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, tomēr jaunieša sirdi un prātu saistījis teātris. Kārlis atgriezies mājās, kur sācis piedalīties Tirzas tautas nama dramatiskās kopas izrādēs. Saņemtās uzslavas iedvesmojušas tālākai attīstībai un viņš devies atpakaļ uz Rīgu, lai īstenotu sapni par teātri.

Kārlis Sebris beidzis Zeltmata un Ernesta Feldmaņa dramatiskos kursus un 1938. gadā viņu kā 2. kursa studentu uzņēma Nacionālajā teātrī, kur viņš pavadījis visus savus darba gadus. Aktiera darba mūža bilance ir ļoti iespaidīga – viņa kontā ir 160 skatuves, 180 radioteātra un 64 kino lomas. Dažādu paaudžu teātra skatītāji Kārli Sebri atceras kā Vīskreli no Blaumaņa "Pazudušā dēla", Bernardu Šovu no Kiltija "Mīļā meļa", seru Tobiju no Šekspīra "Divpadsmitās nakts", Kihnu Jenu no Smūla "Mežonīgā kapteiņa Kihnu Jena". Kino cienītājiem Kārļa Sebra vārds saistās ar atveidotajām lomām spēlfilmās "Kapteinis Nulle", "Pie bagātās kundzes", "Nāves ēnā", "Uzbrukums slepenpolicijai", "Vella kalpi" un citās.

Kolēģi un līdzcilvēki Kārli Sebri raksturo kā labestīgu, gudru un erudītu cilvēku, sirsnīgu un aizrautīgu sarunu biedru.

Kārlis Sebris devās aizsaulē 94 gadu vecumā, un viņa atdusas vieta ir Rīgas Meža kapos.