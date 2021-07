Atkal būs iespēja noskatīties Rēzijas Kalniņas iestudēto izrādi 'Tagad un tad'

Mūzikas un drāmas telpā "OratoriO", Sporta 2 kvartālā, 19., 20., 21. un 22. jūlijā pie skatītājiem atgriezīsies Šona Grenana lugas "Tagad un tad" iestudējums Rēzijas Kalniņas režijā.

Kā atgādina "OratoriO" direktore Baiba Bože, izrāde spēlēta vien dažas reizes, pirmizrādi piedzīvojot pagājušā gada nogalē - pirms valstī stājās spēkā ārkārtējā situācija.

Izrādē lomas uzticētas uz vienas skatuves neredzētam aktieru ansamblim – Esmeraldai Ermalei, Ilzei Trukšānei, Raimondam Celmam, Jurim Kalniņam, Jānim Skanim, Janai Herbstai un Maksimam Buselam. Aktieru sastāvs dažādās izrādes dienās atšķiras.

Šona Grenana luga "Tagad un tad" tiek pieteikta kā neticams stāsts par cilvēka gribu, izvēlēm un mīlestību cauri gadiem, kas apcer jautājumu par to, kurš galu galā ir tas, kas nosaka mūsu likteni: "Tā vēsta par laika netveramo plūdumu, kurā cilvēki virzās uz priekšu kā māk, dzīvo un izdara izvēles. Ikdienas steigā dienas paskrien nemanot, un viena pēc otras aizrit jau kārtējā desmitgade. 30, 40, 50, 60... Un līdz ar atmiņām par visu piedzīvoto un sasniegto nāk pārdzīvojums par sapņiem, kurus tā arī nekad neizdevās piepildīt. Bet kā būtu, ja to visu varētu izmainīt? Ja varētu kaut ko pačukstēt jaunākam sev? Vai tu to izmantotu? Un… Ja jā, ko tu teiktu? Kas izmainītos, ja savas dzīves krustcelēs būtu izvēlējies doties pretējā virzienā? Un vai tu būtu gatavs upurēt visu, lai mēģinātu sākt visu no jauna?"

Rēzija Kalniņa iepriekš Dailes teātrī iestudējusi divas citas šī paša autora lugas - "Liec Dievam pasmieties" un "Alvas sieviete".

Jau ziņots, ka šajā vasarā Rēzijas Kalniņas un Aināra Rubiķa kopīgi radītā satikšanās vieta – mūzikas un drāmas telpa "OratoriO" svin pirmo dzimšanas dienu, piedāvājot vēl vairākus jauniestudējumus.

3. un 4.augustā būs skatāma Ronalda Hārvuda traģikomēdija ''Kvartets'' ar Latvijas teātru grandiem: Mārtiņu Vilsonu, Guntu Virkavu, Indru Burkovsku un Juri Kalniņu galvenajās lomās. Tas ir stāsts par četriem operdziedātājiem, kuri nonākuši pansionātā un kopā gatavojas iestudēt Džuzepes Verdi koncertprogrammu. Pa vidu, protams, risinot eksistenciālus jautājumus - par novecošanu un noiešanu no dzīves skatuves, vēlmi būt vajadzīgiem.

Mūzikas un drāmas telpas "OratoriO" veidotāji ir uzsākuši sadarbību ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri un kopīgi realizē projektu "Meeting Point. Tikšanās vieta. Место встречи.". Sadarbības ietvaros ir tapušas divas izrādes. Asjas Vološinas lugas "Mamma" izrāde Ināras Sluckas režijā ar Jekaterinu Frolovu Olgas lomā ir stāsts par pieaugšanu un paaudžu pieņemšanu. Pirmizrāde gaidāma 13. augustā, nākamā izrāde – 15. augustā.

Savukārt izrāde "paraDIZZY" ir sievietes un vīrieša pasaules izpēte, kur kustība un skaņa ir viens vesels. Horeogrāfe un režisore Inga Krasovska savā kustību izrādē sapulcinājusi latviski un krieviski runājošus aktierus: Aiju Andrejevu, Zani Dombrovsku, Vitāliju Jakovļevu un Aleksandru Maļikovu. Pirmizrāde gaidāma 27. augustā, nākamā izrāde – 28. augustā.

"OratoriO" mājvieta atrodas Sporta 2 kvartālā (Sporta ielā 2, Rīgā) - bijušajā saldumu fabrikas teritorijā līdzās laikmetīgās mākslas centram '"Kim?'", fondam "Viegli", bāram "Zefīrs" un citiem radošiem rezidentiem.