Ģertrūdes ielas teātrī viesosies dejas izrāde no Igaunijas

Sestdien, 12. oktobrī, pulksten 19.00 un svētdien, 13. oktobrī, pulksten 15.00, Ģertrūdes ielas teātrī tiks rādīta dejas izrāde "Dream dancers: The Process Of Unclenching A Fist", portālu "Delfi" informē ĢIT pārstāvji.

Sapņu dejotājas Kristīna Taula, Joanna Kalma, Rūta Ronja Pakalne un Madli Pavesa sanāca kopā Tantsu RUUM (Igaunijas Dejas aģentūras) rezidenču programmas ietvaros. Kopīgas dejošanas un sapņošanas rezultātā tapis "The Process Of Unclenching A Fist". Iestudējums aizsākās no vēlmes dot dejai iespēju kļūt par realitāti, neatkarīgi no vārdu trūkuma, ideju miglainības vai skaidra pamatojuma trūkuma. Izrādi var uzskatīt par nepārtrauktas prakses apmaiņas rezultātu starp četrām dejas māksliniecēm, kuras cenšas atspoguļot mūsdienu cilvēka stāvokli, cerībā, ka ķermenis spēj atklāt vairāk nekā tikai par pašām.

Dejas izrāde "Dream dancers: The Process Of Unclenching A Fist"* apšauba izveidotās realitātes būtību un lietderību. Kā indivīds attiecas pret lielākām struktūrām un kopums – pret vienu? Cik deja ir neatkarīga vai atkarīga no mums pašiem un pasaules apkārt? Par kādu deju mēs sapņojam un kāpēc? Sekojot saldām skaņām un piezemējošiem mūzikas ritmiem, mēs nonākam nepārtraukti mainīgā, nekārtīgā, iztukšojošā un piepildošā telpā – laikmetīgās dejas siltumnīcā, kur sapņi var dīgt, materializēties un izšķīst. Ko stāsta duets, kurā notiek knapa saskaršanās? Kā mēs varam novērot neredzamo deju? Ļaujot domai būt neskaidrai un nonākt ilūziju spēļu laukumā, mēs sevi atrodam iespēju zemē, kur deju var redzēt un dzirdēt tādu, kāda tā ir. Vietā, kur ķermeņi rada ainavas vārdiem neizskaidrojamu, degošu vēlmju realizēšanai. Dejas grīda ir brīva maigai līdzāspastāvēšanai un dedzīgai sevis novērošanai.

Foto: Karolin Köster

Horeogrāfes un izpildītājas: Christin Taul0, Joanna Kalm, Rūta Pakalne, Madli Paves;

Kustību režisors: Leif Firnhaber;

DJ/skaņas dizains: Triin Niinemets;

Scenogrāfe: Adele Robam;

Gaismu dizains: Karolin Tamm;

Līdzproducents: Estonian Dance Agency;

Ilgums: 90 min.

*"Sapņu dejotājas: dūres atbrīvošanas process"

Biļetes pieejamas ĢIT biļešu sistēmā.