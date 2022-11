Hamatovas balva 'Spēlmaņu naktī' raisa pretrunīgas reakcijas; Hermanis aicina iedziļināties faktos

Trešdien, 23. novembrī, Dailes teātrī notika ikgadējā "Spēlmaņu nakts" ceremonija, kurā tika apbalvoti sasniegumi Latvijas teātra mākslā. Kategorijā "Labākā aktrise" uzvaras laurus plūca krievu māksliniece Čulpana Hamatova, kura iepriekšējā sezonā pievienojās Jaunā Rīgas teātra (JRT) trupai. Fakts, ka Latvijas nacionālo teātra balvu saņēmusi aktrise, kura pirms desmit gadiem piedalījās Krievijas prezidenta Vladimira Putina kampaņas reklāmās, izraisījis sašutuma vētru sociālajos tīklos. Uz to reaģējis JRT mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, aicinot iedziļināties faktos un aktrises biogrāfijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Čulpana Hamatova "Spēlmaņu nakts" balvai bija nominēta par darbu izrādē "Post Scriptum", kurā viņa spēlē vienīgo lomu. Kopīgi ar Alvi Hermani veidotais darbs ir pagaidām vienīgā izrāde, kurā viņu var redzēt uz JRT skatuves.

Hamatova pēc balvas saņemšanas pateicības runu pilnībā teica latviešu valodā, sakot paldies gan Alvim Hermanim, gan Latvijai, ka viņai ir iespēja šeit strādāt savā profesijā.

Jāatgādina, ka aktrise uz Latviju pārcēlās drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šī gada 24. februārī. Kopš tā laika viņa atklāti paudusi kritiku pret Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī piedalījusies vairākos pret karu vērstos pasākumos un mākslas notikumos Latvijā.

Tomēr "Spēlmaņu nakts" balvas saņemšana raisījusi pretrunīgas reakcijas sociālajos tīklos.

Vairākos ierakstos pausts sašutums par šādas pagodinošas balvas piešķiršanu krievu aktrisei, laikā, kad joprojām Krievijas agresijas dēļ iet bojā Ukrainas civiliedzīvotāji. Atsevišķi lietotāji velk paralēles pat ar Hitlera režīma propagandas kinorežisori Leniju Rīfenštāli. Tomēr publika ar "Twitter" starpniecību arī paudusi atzinību par aktrises labo latviešu valodu, ko viņa apguvusi tik īsā laikā.

Es arī neesmu teātra eksperts bet nesapratu kapēc šai būtnei tāds sarkans paklājs mūsu valstī izklāts? Un tagad vēl šitais. Hermanis viņu apprecēt vēl negrib un Latvijas pilsonību uzdāvināt? — Daiga Rutka (@IthanIgnatius) November 24, 2022

Man arī šķiet dīvaini. Bet jāredz izrāde:[to]"Hamatova veidoja kopā ar...Hermani...materiāls no Poļitkovskas publikācijām,kā arī cenzūras aizliegta nodaļa no Dostojevska"Velni"..Taču stāsts ir par..Krievijas (un ne tikai) apziņu,sirdsapziņu un zemapziņu pēdējo notikumu kontekstā" — Oļģerts Tipāns (@olgertstipans) November 23, 2022

(Hamatova). Izrāde man patika, viņas darbs izrādē bija lielisks, ja nebūtu karš, tad vispār nebūtu šaubu, ka viņa ir pelnījusi šo balvu. Ja viņa būtu labs cilvēks, tad, šobrīd, viņa no balvas atteiktos, bet visvairāk es, tomēr, ceru, ka "gada aktrise" viņa ir teātrī nevis dzīvē. — Imants_Jaudzems (@Imants_Jaudzems) November 24, 2022

Jā. Manā Latvijā tā ir un esmu lepns. No skatuves runāja latviski. Man saviem ukraiņu draugiem nav problēmas šo izskaidrot. Gordejevas raidījumā visu izskaidroja arī citiem, kas gribēja dzirdēt. — Reinis Piziks (@piziks) November 23, 2022

Ja ukraiņu draugi ir redzējuši šo izrādi un dzirdējuši Hamatovas izteikumus pret karu un Putinu, tad nebūs problēmas paskaidrot. Vienlaikus, pagātnes darbus arī neizdzēsīsi. Labs jautājums, kā attiekties pret šādu kombināciju.

P.S. Izrāde ir smaga, bet tiešām laba — Kaspars Rāzna (@KasparsRazna) November 23, 2022

Man nav līdz galam skaidrs viņas statuss JRT. Viņa ir štata aktrise ar ikmēneša algu? Jau tas vien, cik viegli viņa tika trupā ar Hermaņa simpātijām...Var jau teikt, ka Spēlmaņu nakts žūrija vērtēja tikai pliku aktiermeistarību, bet anyway tā balva vienmēr bijusi kas vairāk. — Daira (@DairaZile) November 24, 2022

Redzu, ka jāpaskaidro - es neesmu (atšķirībā no Hermaņa) kolektīvās atbildības piekritējs, es arī pat esmu gatavs ticēt, ka Hamatovas nožēla tagad ir patiesa utt, tomēr šogad iedot viņai šādu balvu ir apmēram tas pats, ka 1943, apbalvot Leni Rīfenštāli par izcilu režiju — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) November 23, 2022



Uz sociālo tīklu sašutumu reaģējis arī JRT mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis. Viņš savā "Facebook" profilā rakstā: "Visiem, kuri šodien apraksta soctīklos savu sašutumu par Čulpanu, kopīgas divas lietas: pirmkārt - viņi nav iedziļinājušies faktos un aktrises biogrāfijā; otrkārt - nav redzējuši izrādi "Post Scriptum"."

Viņš arī norāda, ka papildus derētu izlasīt Artūra Millera lugu "Salemas raganas", kur "vislabāk aprakstīts kā darbojas raganu medību mehānismi."

"Spēlmaņu nakts" žūrija vērtē teātri, aktiera darbu teātrī un konkrētās izrādēs," lakoniska savā atbildē ir teātra kritiķe Līga Ulberte, kura šogad darbojās "Spēlmaņu naktī" žūrijā un nākamajā rītā pēc ceremonijas sniedza komentāru Latvijas Radio raidījumā "Kultūras rondo". Viņa uzsver – Čulpana Hamatova ir JRT aktrise un absolūti izcili spēlē ļoti sarežģītas, pat vienā izrādē vairākas lomas. "Es to gribētu saukt gan par pretkara izrādi, gan izrādi par ļaunuma universālo dabu. Un viņa to dara ārkārtīgi labi, vienkārši izcili," saka Ulberte. Kritiķe arī piebilst, ka saasinātu reakciju no sabiedrības ir jau paredzējusi.

Kā ziņots, viena no vadošajām Krievijas aktrisēm, Čulpana Hamatova, neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pameta dzimteni un apmetās Latvijā. Ir zināms, ka viņai kopš 2016. gada ir īpašums Amatciemā. Drīz pēc pārcelšanās režisors un JRT mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis piedāvāja aktrisei pievienoties JRT trupai. Viņš ar Hamatovu ir strādājis iepriekš iestudējumos Krievijā. Aktrise spēlēja vienu galvenajiem tēliem – Raisu Gorbačovu – Hermaņa iestudējumā "Gorbačovs" Maskavas Nāciju teātrī. Izrāde šobrīd vairs nav teātra repertuārā.

2012. gadā Hamatova piedalījās Vladimira Putina priekšvēlēšanu kampaņā, bet vēlāk, 2019. gadā, atklāti nosodīja Donbasā uzsākto karadarbību, sakot, ka nekad nebūtu atbalstījusi Putinu, ja zinātu, kā tas izvērtīsies. Hamatova vairākkārt novērtēta ne tikai kā izcila aktrise, bet arī kā vienu no ietekmīgākajām mūsdienu Krievijas sievietem. Pēc kara uzsākšanas Krievijas propagandas mediji viņu nomelnoja kā tautas un dzimtenes nodevēju.