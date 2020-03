Interneta tiešraidē būs skatāma Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde 'Kā to ņem'

Reaģējot uz šā brīža situāciju pasaulē, kad baudīt kultūru klātienē ir teju neiespējami, kultūras nams "Wiktorija" Liepājā, turpina ciklu "Straumē", aicinot skatītājus palikt mājās un vienlaikus turpināt būt klātesošiem kultūras notikumos.

Trešdien, 1.aprīlī – visā pasaulē svinamajā joku dienā – pulksten 20.30 sāksies interneta tiešraide no kultūras nama "Wiktorija". Šoreiz tajā būs skatāma komiķa Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde "Kā to ņem".

Rūdolfs šajā izrādē centīsies nolikt malā savu viedokli un uz dzīves situācijām, parādībām un attiecībām paskatīties no dažādiem skatu punktiem. Stāvizrādes formāts paliek nemainīgs – viens komiķis, viens mikrofons, viena ar pusi stunda smieklu, absurda un trāpīgu novērojumu.

"Maz jau pasaulē ir to lietu, kas būtu izteikti pareizas vai nepareizas, gudras vai stulbas. Kas vienam melns, otram balts - kā to ņem. Mēģināšu saprast, kā uz pasauli, situācijām, lietām un vietām skatos ne tikai es, bet citas paaudzes, citi cilvēki. Man liekas, jo vairāk izproti citus cilvēkus, jo vieglāk varētu būt dalīt pasauli ar viņiem," izrādes nosaukumu skaidro izrādes autors un izpildītājs Rūdolfs Kugrēns. Komiķis sola izrādes materiālu papildināt arī ar svaigākajiem jokiem par šī brīža situāciju, ko kopā piedzīvojam.

Rūdolfs Kugrēns ir aktīvs stand up apvienības Comedy Latvia biedrs, pasākumu un raidījumu vadītājs. Šobrīd vada sporta raidījumu "Ūdenszeļļi".

Rūdolfs plašāku atpazīstamību guvis arī kā viens no komiķiem, kas tradicionāli veido Sarunu festivāla LAMPA "Politiķu cepienu".

Stāvizrāde "Kā to ņem" savu pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada 30. decembrī un kopš tā brīža to Rīgā un citur Latvijā to noskatījušies gandrīz 2000 skatītāju.

"Līdz šim mūsu realizētie pasākumi interneta tiešraidē – grupas "Līvi" koncerts un Goda teātra izrāde "Bļitka" – apliecinājuši, ka šis ir veids, kā turpināt piedāvāt ļaudīm kultūru un izklaidi apstākļos, kad kultūras nama durvis apmeklētājiem ir slēgtas", par projektu "Straumē" stāsta kultūras nama "Wiktorija" radošā komanda.

Tiešraidi nodrošina studija "Voyvi".

Biļetes tiešraides pieejai iegādājamas www.bezrindas.lv

Katram pircējam, kurš iegādāsies biļeti – tiks nosūtīta pieeja tiešraidei. Tādējādi izrādi par vienas biļetes cenu varēs vērot visi tie, kuri atrodas vienkopus - vienā dzīvojamā vietā.

Notikuma vietā, kultūras namā "Wiktorija" atradīsies tikai izrādes dalībnieki, filmētāji un tehniskais personāls, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.