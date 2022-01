Šā gada 20. janvārī pulksten 20 platformā www.ticketshop.lv tiešsaistes pirmizrādi piedzīvos Elmāra Seņkova un Lienes Lindes režisētā izrādes "Medības" versija ekrānam, kuras pamatā ir 2019. gadā tapušais Latvijas Kultūras akadēmijas diplomdarbs pēc Aleksandra Vampilova lugas motīviem.

Kā atgādina izrādes-filmas veidotāji, iestudējums ieguva gan skatītāju, gan kritiķu atzinību, tika nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai kā Gada mazās formas izrāde, bet pagājušā gada laikā, kad teātri bija slēgti publikai, no skatuviskās formas pārtapa jaunā, eksperimentālā kinovalodas versijā, un šobrīd uz mēnesi būs pieejams skatītājiem.

Tieši pirms pirmizrādes – 20. janvārī pulksten 19.15 – tiešsaistē notiks saruna ar darba veidotājiem, kuru moderēs Edgars Raginskis, un tā būs vērojama Teātra apvienības "Esarte" sociālajos tīklos.

Kā stāsta izrādes režisors Elmārs Seņkovs: "Kad pandēmijas apstākļi mums liedza publikai rādīt šo 2019. gadā radīto izrādi, radās doma iestudējumu iemūžināt. Mana ideja bija atrast neierastu formātu, kādā veidā to darīt. Režisore Liene Linde nāca ar piedāvājumu izmantot GoPro kameru, kas dotu skatītājam iespēju pārceļot no viena tēla uz otru un ieraudzīt situāciju no viņu skatupunkta. Mums likās būtiski daudzas darbības pārcelt reālajā dzīvē, neaizmirstot arī par skatuves vidi, kurā izrāde sākotnēji tapa. Gala rezultātā mums sanāca transformēta izrāde. Pateicoties subjektīvajai kamerai, katrs no aktieriem kļuva arī par šī darba operatoru. Man šis darbs šobrīd ir par pieaugšanu šodienas laikmetā. Liekas, ka tev ir viss. Bet kas vēl ir nepieciešams, pēc kā mēs dzenamies?"

Izrādes versijā ekrānam piedalās gan jauni, gan jau pieredzējuši aktieri: Matīss Budovskis, Una Eglīte, Ivars Krasts, Rihards Zelezņevs, Sandija Dovgāne, Elīna Bojarkina, Varis Piņķis un Matīss Millers. Operators-inscenētājs Dāvids Smiltiņš, skaņu režisors Jevgeņijs Kobzevs, māksliniece Līga Zepa, izpildproducente Elīna Auzāne.

Režisore Liene Linde atzīst: "Man bija patiess prieks strādāt ar fenomenāli talantīgajiem jaunās paaudzes aktieriem – nesenajiem Kultūras akadēmijas absolventiem. Ar bijību vēroju arī viņu absolūto entuziasmu mesties darbā, atvērtību pret eksperimentiem, jūtīgo uzmanību pret divu režisoru virsvadību. Man arī nav bieži nācies būt lieciniecei apstākļiem, kad aktieri tik ārkārtīgi labi pazīst personāžus, ko atveido. Visi tēli ir pilnībā pašu aktieru veidoti, iespējams, arī tādēļ tie tik sekmīgi spēja pārceļot no viena mākslas formāta uz citu."

Kā norāda Elmārs Seņkovs, radītais kopdarbs ar režisori Lieni Lindi ir pilnīgi jauns darbs un nav salīdzināms ar iepriekšējo izrādi.

"Vai mēs esam izveidojuši dīvainu audiovizuālu pandēmijas laika teātra izrādi vai arī eksperimentālu mazbudžeta kinofilmu? Uz šo jautājumu droši vien jāatbild katram skatītājam pašam, taču domāju, ka "Medību" skatīšanās neatkarīgi no tā, par kāda formāta darbu to uzskatām (starpdisciplināru eksperimentu, ekrāna teātri vai jebko citu) būs aizraujoši pavadīts vakars," saka Liene Linde.

Izrādes "Medības" versija ekrānam no 20. janvāra pulksten 20 līdz 20. februārim pieejama platformā www.ticketshop.lv; biļešu iepriekšpārdošana – no 17. janvāra.