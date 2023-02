'Netika atrasta īstā atslēga'. Tīrons komentē pirmizrādes 'Gogolis. Nature morte' atcelšanu

"To var saukt par kopēju lēmumu, ilgu laiku darbojāmies ar nepareizās atslēgas pielāgošanu," tā par neilgi pirms pirmizrādes atcelto jauniestudējumu "Gogolis. Nature morte" Jaunajā Rīgas teātrī sarunā ar "Delfi" stāsta, publicists, žurnāla "Rīgas Laiks" redaktors un šīs izrādes režisors Uldis Tīrons.

Kā vēstīts iepriekš, iestudējuma, kura pamatā ir ukraiņu rakstnieka Nikolaja Gogoļa stāsts "Veclaiku muižnieki", pirmizrāde bija plānota 28. februārī. Par pirmizrādes atcelšanu teātris publiski paziņoja 27. februāra rītā. Viena no galvenajām lomām šajā iestudējumā bija atvēlēta krievu aktrisei Čulpanai Hamatovai, tāpat izrādē piedalījās arī JRT aktieri Gundars Āboliņš un Kaspars Znotiņš.

Nav iespējams iestudēt darbu "ārpus vēstures"

Tīrons nepiekrīt formulējumam "izrādes noņemšana no repertuāra". "Lēmums tika pieņemts, saskaņojot to ar mani, iestudējuma aktieriem un citiem izrādes tapšanā iesaistītajiem cilvēkiem. To var saukt par kopēju izvēli," saka režisors.

"Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad beidzot ieraudzījām, kas galu galā no iestudējuma ir izveidojies. Taču diemžēl jau bija par vēlu. Sapratām, ka izrādē iecerētais nestrādā tā, kā mēs to bijām domājuši." Tīrons uzsver arī to, ka kopā ar aktieriem daudz laika pavadīts, slīpējot detaļas un mizanscēnas, taču šajā procesā zaudēts kopskats. Viņš citē JRT māksliniecisko vadītāju Alvi Hermani, kurš esot teicis, ka izrādei "nav atrasta īstā atslēga". Tīrons atklāj, ka neviens no ģenerālmēģinājumiem nav ticis nospēlēts publikai.

Pēc režisora stāstītā, iecere izrādi daļēji spēlēt ukraiņu valodā bija pārsteidzīgs lēmums. Sākotnēji ukraiņu valodas proporcija izrādē bijusi lielāka, tomēr iestudēšanas procesā tas mainījies.