Par drošu valsts drošības nodrošināšanu. Izrādes 'Vēstures izpētes komisija' recenzija

Režisors jau pirms pirmizrādes neslēpa, ka arī šoreiz viņi strādājuši ar ierasto etīžu metodi. Un arī šoreiz te ir vesela rinda mīlestības un latviešu stāstu, ir "Garās dzīves" smeldze, kā arī krietna deva satīras, atsaucot atmiņā "Kārklus". Taču šoreiz izrāde uz mani atstāj daudz personīgāku iespaidu, jo apzinos, ka arī es varēju trāpīties kāda varoņa ādā. Ja būtu piedzimusi agrāk vai, vēl trakāk, – ja būtu piedzimusi kā vīrietis... Lai atcerētos savu neapzināto kolaboracionismu, man pietiek minēt vien to, kādu lepnumu izjutu dienā, kad mani kopā ar klasesbiedriem uzņēma pionieros. Taču man laimējās, jo mana pilngadība sakrita ar Atmodu, un komjaunatnē jau varēju nestāties ar pārliecību. Sev un citiem es paziņoju, ka arī bez piederības partijai varu būt labs cilvēks. Šo konkrētās paaudzes pieredzes kontekstu ieskicē arī aktieri izrādes programmiņā, kurā tie dalās ar saviem personīgajiem stāstiem un atmiņām, kas paskaidro viņu attieksmi pret pētāmo tēmu: ne nosodīt, bet caur traģikomiskas groteskas prizmu mēģināt restaurēt sistēmu un cilvēkus tajā.

Vienā no pirmajām izrādes ainām čekas kabinetā ir Gunas Zariņas filoloģe Laimdota. To skatoties, jau jutu, ka arī es viņas vietā būtu gribējusi aizbraukt uz VFR, vēlāk, iespējams, jau pieņemtu arī citus labumus no kuratora. Vienīgais, ko es nevaru īsti aptvert (iedomāties?), kas būtu bijis tas, ko man vajadzētu ziedot. Ar katru jaunu sižetu, raidījumu, materiālu saprotu: jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Bet – jo vairāk koku, jo labāk, jo tikai tā varam nojaust (bet diez vai aptvert, izskaidrot vai saprast) to baisi visaptverošo sistēmu, kurā mūsu vecāki un vecvecāki dzīvoja. Ja vispār gribam par to domāt.

Paradoksālā kārtā izrādi skatīties ir viegli, pat neraugoties uz tās neikdienišķo ilgumu. Turklāt fakts – jo izspēlētās dzīves ainiņas ir komiskākas, jo sāpīgāk iesmeldzas pakrūtē – izrādes pieredzi padara tikai vērtīgāku. Vai smeldz tāpēc, ka redzi – tā ir šo cilvēku vienīgā dzīve, kuru viņi dzīvo tā, kā prot, kā jūt, kā sistēma liek/atļauj. Savukārt "vienīgā dzīve" ir acīmredzamā kontrastā tam, kādā tempā aktieri maina lomas un Kristīnes Jurjānes piemeklētos laikmetam precīzi atbilstošos tērpus. Tikmēr fonā ik pa brīdim ieskanas vārdi "ej un dedz, sadedz, savu balsi meklējot" no "Mēmās dziesmas" (J. Peters/R. Pauls) vai "varēja būt, bet nebij'. Pārslas krīt lēni un smagi" no dziesmas "Kā caur pelniem" (Ā. Elksne/R. Pauls). JRT izrādē lieliski atklājas padomju laikos tik būtiskais teātra ierocis – zemteksts. Nevainīgi vārdi, ielikti īstajā kontekstā, var trāpīt kā zibens spēriens, no kura grūti attapties.