Rīgas Krievu teātra vadītāja: teātra nosaukumu nemainīsim

"Nē, mēs nevēlamies pārdēvēt mūsu teātri," tā ceturtdien, 27. oktobrī, LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadītāja Dana Bjorka.

Viņa atbildēja uz jautājumu, vai Rīgas Krievu teātris nesekos Lietuvas Krievu drāmas teātrim, kas mainījis nosaukumu un šobrīd jau ir Viļņas Vecais teātris.

Bjorka norāda, ka uz teātra ēkas šobrīd latviešu valodā ir rakstīts Mihaila Čehova teātris, bet pilnais nosaukums – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris – lasāms krievu valodā.

"Esmu publiski jau vairākas reizes teikusi un teikšu arī šodien, ka mūsu teātra viens no uzdevumiem šodien ir aizstāvēt krievu valodu un kultūru, kā arī atgādināt visai sabiedrībai, ka krievu kultūra un valoda nav vainīga pie viena cilvēka ārprātīgām domām, lēmumiem un darbībām, kurām nepiekrīt lielākā daļa krievu domājošās sabiedrības, it īpaši Latvijā," intervijā "Rīta Panorāmai" sacīja teātra direktore.

Viņa uzsver, ka caur teātra darbu, caur krievu dramaturģiju ir būtiski runāt par nostāšanos pretī imperiālismam. "Tā ir mūsu misija. Ja mēs tagad mēģinātu mainīt nosaukumu un bēgt no vārda krievs, mēs bēgtu no savas esības, kas pretojas tam, kas pasaulē notiek no Krievijas Federācijas puses," saka Dana Bjorka.

Jau ziņots, ka 27. oktobrī gaidāms Rīgas Krievu teātra muzikālā iestudējuma "Lūk, tā!" pirmizrāde. Izrāde, kas būs skatāma "Hanzas peronā", ir tapusi, iedvesmojoties no kulta mūziķa Viktora Coja daiļrades un ir teātra protests mākslas valodā pret Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Tāpat šajā sezonā gaidāmi kopumā septiņi jauni iestudējumi, tai skaitā Mihaila Bulgakova "Suņa sirds", Viljama Šekspīra "Hamlets" Viestura Kairiša režijā, bet sezonas izskaņā iecerēts vērienīgs Raiņa "Indulis un Ārija" iestudējums, ko veidos Intars Rešetins.