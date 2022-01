"Es sevi skaitu par simtprocentīgu liepājnieku. Visi mani senči jau daudzās paaudzēs ir bijuši no Liepājas rajona. Mans tēvs ir no Nīcas, māte no Dunalkas," 1998. gadā videointervijā Okupācijas muzejam stāsta Georgs Ziņģis. Viņa dzīvesstāsts, kas ir Holivudas kara trillera vērts, līdz šim nav bijis plaši zināms. Atsevišķas epizodes ar Ziņģa piedzīvojumiem pēc 2. pasaules kara partizānu gaitās ir iestrādātas latviešu seriālā "Sarkanais mežs".

Georgs Ziņģis ir dzimis 1925. gadā Rīgā, kur uz brīdi no Liepājas bija pārcēlušies dzīvot viņa vecāki. 1930. gadu sākumā, kad valstī sākās ekonomiskā krīze, ģimene pārcēlās atpakaļ uz Liepāju, kur Georgs sāka mācīties Jāņa Čakstes pamatskolā. "Georga tēvs bija augsta līmeņa skroderis, ja pareizi atceros, viņš bija pat šuvis uzvalkus Nacionālajai operai. Viņa mammīte savukārt strādāja maiznīcā. Tētis savukārt gribēja kļūt par arhitektu, pie mākslinieka Kārļa Saukas viņš mācījās zīmēt," intervijā portālam "Delfi" stāsta Georga Ziņģa meita Laura Skudra. Lai arī Georgs skolā labi mācījies, viņš bieži vien izcēlies ar dažādām palaidnībām. Piemēram, vienreiz viņš skolotājai cepurē saberzis violetu zīmuli, kas pēc tam skolmeistarei nokrāsojis matus.

Pirmajā padomju okupācijas gadā Ziņģa ģimene represijās necieta. "No 1940. gada jūnija, kad Latvijā ienāca krievi, es atceros tankus un armijas automašīnas. Mēs dzīvojām turpat pie Liepājas tirgus laukuma. Redzēju pa logu, ka no mašīnas kāpj ārā karavīri, visi tādi aziāti.