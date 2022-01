Lasot par nacionālā partizāna Georga Ziņģa raibajām dzīves gaitām, atcerējos bērnībā, vēl padomju okupācijas laikos, dzirdētās vecāku vīru "nepareizās" sarunas. Par to, kā vācieši darbībām krievu aizmugurē veidojuši "meža kaķu" vienības, kuras sastāvēja nevis vienkārši no medniekiem, bet malumedniekiem, jo tie ir īpaši "kadri". Malumednieks redz medījumu un spēj to sagaidīt vai tam pielavīties, un vienlaikus redz un jūt apkārtni, vai tuvumā nav nevēlamas acis un ausis. Malumednieks šauj tikai vienreiz, jo viens negaidīts šāviens neļauj precīzi noteikt šāvēja atrašanās vietu, un citas tamlīdzīgas gudrības.

Portāls "Delfi" vairāku rakstu sērijā aprakstīja bijušā karavīra un nacionālā partizāna Georga Ziņģa gaitas 2. pasaules kara laikā un pēc tā. Neskaitāmas dēkas, neticami izglābšanās stāsti un visbeidzot - ticībai brīvai Latvijai.

Laikā, kad mūsu sabiedrībā labo toni nosaka sociālo tīklu urbānie zālēdāji, pieminēt medniekus un vēl jo vairāk malumedniekus kādam var šķist šausmīga apgrēcība. Taču stāsts ir par cilvēkiem, kuri nebaidās riskēt, kuri ir gatavi staigāt pa naža asmeni un kuri neprasīs atļauju, vai tā drīkst vai nedrīkst. Georgs Ziņģis bija viens no šādiem vīriem.