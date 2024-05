Pavisam nesen medijos nonāca influenceres Didrihsones drāma – viņa soctīklos bija publicējusi sava dēla lidojuma biļeti, un kāds "labvēlis" izdomājis atcelt viņu ceļojumu. Tā kā visi dati bija pieejami, to viņam arī gandrīz veiksmīgi izdevās īstenot. Kā šādos gadījumos rīkoties? Vai cits cilvēks patiesi var atcelt lidojumu, izmantojot vien to informāciju, kas pieejama fotoattēlā? Kādus datus noteikti vajag nosargāt no citu acu skatieniem?