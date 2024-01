Aizvadītā nedēļas nogale lika padrebināties, jo termometra stabiņš dažviet nokritās līdz pat -30 grādiem pēc Celsija. Šāds aukstums nepatīkams ir ne tikai cilvēkiem, bet arī jebkurai citai dzīvai radībai, ieskaitot kaitēkļus. Vilinoši cerēt, ka pašlaik šķietami bargā ziema rezultēsies ar mazāk ērcēm un Spānijas kailgliemežiem vasaras laikā, taču eksperti norāda – cerēt nav vērts, turklāt aukstas ziemas ietekmē arī derīgo kukaiņu ziemošanu.

Entomologs Voldemārs Spuņģis norāda, ka nav pamata būt lielam priekam par to, ka šovasar kaitnieku apkārt būs mazāk. "Ir uzsnidzis sniedziņš, un tas ļoti labi izolē visu to, kas dzīvo un pārziemo augsnē no lielā aukstuma, kas ir virs sniega. Pats esmu mērījis, ka, ja virs sniega ir kādi -25 līdz -30 grādi, tad zem sniega tikai daži grādi mīnusā."