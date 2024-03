Pēdējā laikā par algu līmeni Igaunijā sākuši sūkstīties pat informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē strādājošie. "Rus.Delfi.ee" uzklausījis vairākus IT darbiniekus, kas savulaik no Krievijas pārcēlušies uz Igauniju, bet tagad viņiem trūkst naudas, lai iztiktu. Kādēļ tā?