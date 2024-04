Pieredzējušākie politiķi jau pieraduši, taču jaunajiem gan nākas pierast – tā par publikācijām pašmāju dzeltenajā prese saka bijusī izglītības ministre Anita Muižniece. Viņai gadījies pavisam nelāgi – īsi pēc vēsts par Muižnieces laulības krahu, toreizējā ministre tika "sapārota" ar toreizējo finanšu ministru Jāni Reiru. Par savām attiecībām ar presi Muižniece stāsta raidījumā "Par TO pašu", kas pilnā garumā noskatāms "Delfi" satura abonentiem.

Viņai piedēvētais romāns ar kolēģi Jāni Reiru esot bijušas pilnīgas muļķības, taču vairākas publikācijas par to tautai likušas nodomāt: tik tiešām jauns pāris! Muižniece raidījumā atzīst – praktiski nav iespējams kontrolēt to, ko par tevi raksta. Ja uzrakstītas "pilnīgas muļķības", tas esot ļoti nepatīkami. Viņa pati pēc tam šo situāciju pārrunājusi ar Reira kungu un abi spējuši pasmieties, taču nepatīkamākais bijis saņemt neizpratnes pilnus zvanus no tuviniekiem.