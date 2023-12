Šo rakstu, atbilstoši žanra kanoniem, vajadzētu sākt ar vārdiem: labdien, mani sauc Irina, esmu izvarotāja. Automātiskais pareizrakstības pārbaudes rīks krievu valodā vārdu "izvarotāja" pasvītro ar sarkanu, it kā tāda vārda nebūtu. Jo tiek uzskatīts, ka sieviete nevar izvarot vīrieti. Tomēr, iedziļinoties jautājumos par vardarbību tuvās attiecībās, aptvēru, ka es pati ilgus gadus esmu bijusi varmāka, proti, pret saviem partneriem pielietoju seksuālo un, iespējams, psiholoģisko vardarbību. Sākumā nošausminājos un nenoticēju. Pēc tam pajautāju vienam no vīriešiem, kas varētu būt cietis no manis. Atbilde bija apstiprinoša: "Jā, Irina, tas izskatījās pēc vardarbības."