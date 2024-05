Tendences nāk un iet, svārku garums ceļas un krīt. Diena bez krūštura ir tikai 13. oktobrī, bet ik vasaru aktualizējas vēlme no tā atbrīvoties, kā tas reiz notika ar ķermeni ierobežojošo korseti. No krūšturu dedzinātājām līdz hibrīdkrūšturim, kas imitē krūšu galus – krūšturis no nepieciešamības beidzot ir kļuvis par izvēli!