Arī tabloīdā "Daily Mail" kāds no Bjankas draugiem ir sūrojies. Viņš atklājis, ka ar citiem esot pat uzrīkojuši "iejaukšanās" akciju. Mudinājuši "atjēgties", pamanīt vīra "kontrolējošo rīcību" un to, ka tiek pārvērsta par radikalizētu bijušās sievas jauno versiju. "Viņa apzinās, ka ir atteikusies no sev tuvajiem cilvēkiem. Šķiet, ka arī viņa beidzot sāk redzēt cauri savas laulības dūmakainajiem spoguļiem," tolaik pozitīvi noskaņots bija anonīmais avots. Arhitekte "apzinās Kanjes kontroles veidus" un "sāk redzēt lietas no malas", tā viņš priecājās.