Kā "Delfi" skaidrojusi triholoģe Inga Zemīte, blaugznām var būt vairāki veidošanās cēloņi. Tādēļ svarīgi jau no sākuma saprast īsto blaugznu rašanās iemeslu un ārstēšanu uzsākt pēc tam.

Viens no blaugznu iemesliem var būt ilgstoša galvas ādas nemazgāšana. Šī iemesla dēļ no galvas ādas virsmas nepārtraukti lobās vecās raga kārtas šūnas. Triholoģe skaidro, ka šāds process notiek visai ķermeņa ādai, taču galvas ādā mati vecās šūniņas pietur, līdz ar to tās tur arī mēdz uzkrāties. Ja cilvēks galvu nav mazgājis nedēļu vai pat divas, vecās raga kārtas šūnas jau sāks veidot plēksnītes, kuras laika gaitā sāks krist uz pleciem.