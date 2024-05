Nesen sociālajā medijā "TikTok" par aktuālu zobu veselības trendu kļuva "oil pulling" jeb mutes skalošana ar eļļu. Taču tiktokeriem soctīklos pretī stājas speciālisti – zobārsti un higiēnisti, kuri saskārušies ar zobu slimībām, kas radušās šīs metodes lietošanas dēļ. Kam galu galā ir taisnība? Vai mutes skalošana ar eļļu ir veselīga zobu higiēnas sastāvdaļa un kādi riski pastāv, to izmantojot?

"Oil pulling" (tiešā tulkojumā no angļu valodas: "eļļas vilkšana", jo, kā sola metodes piekritēji, baktērijas un toksīni tiek it kā "izvilkti" no mutes dobuma un pat visa ķermeņa) jeb mutes skalošana ar eļļu ir sens indiešu tautas līdzeklis, kas sola balināt zobus, atsvaidzināt elpu un kopumā uzlabot mutes veselību, raksta "Healthline".