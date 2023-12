Staķa minētais drošības garants – internetā meklējams ar atslēgas vārdiem "pretslīdes uzlikas" – veikalos iegādājams par cenu amplitūdā no pieciem līdz desmit eiro. Tomēr ir arī citi paņēmieni, kā parūpēties par savu drošību tad, kad to nedara untumainie laikapstākļi vai atbildīgie par ietvju sakopšanu. Daži no šiem paņēmieniem ir neierasti, taču izmēģināšanas vērti, turklāt arī budžetam draudzīgāki.