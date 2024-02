Vainas sajūtu gan jau pazīst gandrīz visi. Dažreiz tā izpaužas tik spilgti, ka rodas vēlme no tās kaut kā atbrīvoties. Kādus soļus spert, lai tiktu galā ar šīm nepatīkamajām sajūtām? Un kādos gadījumos tās tomēr var sniegt pozitīvu atgriezenisko saiti?

Tieši vainas sajūta parāda, ka esam attālinājušies no pamatvērtībām, tā piespiež mūs uzņemties atbildību, ja mūsu rīcība novedusi pie negatīvām sekām, palīdz attīstīt pašapziņu un, visbeidzot, ļauj pārbaudīt, kā mūsu uzvedība ietekmē citus, un to labot, izvairoties no kļūdu atkārtošanās. Lai gan vainas apziņa dažkārt var veicināt pozitīvu izaugsmi, tā var arī aizkavēties ilgi pēc tam, kad citi jau sen ir aizmirsuši vai piedevuši notikušo.