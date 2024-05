Nereti nācies dzirdēt pieņēmumu, ka "Vecrīga ir izmirusi", mēs šo pieņēmumu pārbaudījām. Vasarīgā pastaigā cauri Vecrīgai atklājās, ka tā čum un mudž no cilvēkiem arī darbadienas vakarā. Jāatzīst, ka tad gan apmeklētāju vairākums ir ārzemnieki, kurus Latvijas lietus nedaudz padzenāja no izklaižu norisēm. Ārzemnieku vairuma dēļ arī mūs, kad devāmies noskaidrot par laimīgajām stundām, dažos no bāriem uzreiz uzrunāja angļu valodā.