Nodokļu deklarācijas

Ļoti noderētu brīva diena 1. martā, kad sākas iedzīvotāju ienākumu deklarācijas iesniegšana. Lai arī visas iesaistītās iestādes vienā balsī aicina deklarāciju iesniegt kādā citā datumā, latvieši spītīgi šturmē VID mājaslapu uzreiz pēc pusnakts, to likumsakarīgi "uzkarinot". Tā kā šādā kaitinošā un nervozā atmosfērā pastrādāt nav iespējams, mēs ieteiktu 1. martu izsludināt par brīvdienu, kad nepacietīgākie varētu bez sirdsapziņas pārmetumiem spiest pogu "Iesniegt deklarāciju" kaut vai 24 stundas no vietas, bet pārējie izmantot šo laiku mierīgai deklarācijas melnraksta sagatavošanai, lai bez stresa iesniegtu to, piemēram, 10. martā. Vai jebkurā citā gada dienā.