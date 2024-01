Kamēr daži satuntulējas vairākās kārtās, lai šajos mainīgajos laikapstākļos aizietu uz veikalu pēc piena, tikmēr citi (droši var apgalvot, kā šie "citi" tomēr ir krietnā mazākumā!) ledainu gaisu, dziļu sniegu un durstīgas sala adatiņas izbauda tik ļoti, ka ar parastu ziemīgu pastaigu nepietiek. Aukstumu dažam vajag izjust līdz kaulam. Un gribētos teikt, ka ziemas un sala baudīšanas kulminācija ir aukstās peldes jeb roņošana. Kas par to jāzina, un kur sala dvesmu baudīt Rīgā?

Lucavsala

Ja negribas braukt nekur tālu no centra, ideāla vieta ir Lucavsalā, Daugavas krastā. Pludmalē iekārtotas pārģērbšanās kabīnes, un, ja vien Daugava nav aizsalusi (tas gan nebūtu nekāds brīnums), droši var baudīt nesteidzīgu peldi. Protams, arī ledus nav šķērslis, jo pietiek ar āliņģi, kurā iegremdēties kaut uz minūti. Laiks, kas tiek pavadīts aukstā ūdenī, ir atkarīgs no katra cilvēka pašsajūtas – kāds varēs sēdēt 5 vai pat 10 minūtes, un viss būs kārtībā, bet citam pilnīgi pietiks ar ātru iegremdēšanos un tikpat ātru iznākšanu no ūdens. Nekādā gadījumā nevajadzētu koncentrēties uz kādu izdomātu laika atskaiti, jo tā drīzāk ķermenim nodarīs vairāk slikta un aukstās peldes ieguvumi ies secen.