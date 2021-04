10 skolēnu darinājumi mājai, ko var iegādāties tiešsaistes tirdziņā 'Cits bazārs'

Jau par ikgadēju tradīciju ir kļuvis Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums "Cits bazārs", kurā skolēni piedāvā fantastiskas lietas mājai, dārzam un ne tikai. Šogad andele nenotiek klātienē, tāpēc gadatirgus pārcēlies uz interneta vidi. Topošo uzņēmēju radītās lietas tiešsaistē var iegādāties no 22. līdz 26. aprīlim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vietnē "JaLatvia.lv" skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas publicējuši pašu radītās preces un pakalpojumus, savukārt lapas apmeklētāji var ērti aplūkot piedāvājumu un sazināties ar skolēniem, lai iegādātu kārtotās preces. Kopumā savus pakalpojumus tiešsaistes tirdziņā piedāvā vairāk nekā 270 jauno uzņēmēju.

Skolēnu mācību uzņēmumu virtuālos stendus var aplūkot šeit, bet, lai vieglāk aplūkot kārotās preces, tās ir sadalītas vairākās kategorijās – interjera preces, preces bērniem, spēles, skaistumkopšana un bižutērija, apģērbi un aksesuāri, pārtika un preces virtuvei utt. Tāpat mājaslapā var izvēlēties sev tuvāko novadu.

Pasākuma pārstāve Dagnija Dižbite speciāli "Tava Māja" atlasījusi 10 oriģinālas un skolēnu radītas lietas, kuras var noderēt mājās, dārzā un pat, pārvietojoties ar auto.

Roku dezinfekcijas līdzeklis

Ādu saudzējošs, ērti lietojams dezinfekcijas līdzeklis "ANTI-V", kas ražots tikai no dabīgām sastāvdaļām. Cietā veidā tas atgādina ziepju gabaliņu. Tas ne tikai dezinficē, bet arī mitrina, baro un aizsargā roku ādu. Produktu izstrādājuši skolēni no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas.

Foto: Publicitātes foto

Ceļojumu spilveni



Šovasar, dodoties īsākos un garākos pārbraucienos ar ģimeni pa Latviju, lieti noderēs auto spilveni "Safety Sleep". Spilveni šūti no speciāli atlasītiem un neizmantotiem audumu atgriezumiem. Tie ļaus automašīnas pasažieriem ceļot ar komfortu. Biznesa ideja pieder skolēniem no Rīgas 64. vidusskolas.

Foto: Publicitātes foto

Funkcionāla istabas mēbele



"Underdesk "koka mēbeles teicami iederēsies lakoniskā guļamistabas, viesu istabas vai arī darba kabineta interjerā. Funkcionālais priekšmets var kalpot gan kā datorgalds, gan naktsskapītis vai statīvs puķu podu novietošanai telpā. Autori – skolēnu mācību uzņēmums no Madonas Valsts ģimnāzijas.

Foto: Publicitātes foto

Ietinamais materiāls no bišu vaska



Bišu vaska drāniņas "BeeWrap" noderēs sviestmaižu, siera vai citu pārtikas produktu ietīšanai līdz šim bieži izmantotās plastmasas plēves vietā. Mazs, bet vienlaikus liels solis atkritumu samazināšanai ikdienā. Ideju īstenojuši skolēni no Iecavas vidusskolas.

Foto: Publicitātes foto

Citādi māla trauki



Traukus mājās esam raduši redzēt virtuvē vai kā skaistuma elementu interjerā, taču šos dabīgos, videi draudzīgos māla traukus no "Clay Break" jaunie ražotāji iecerējuši kā priekšmetu domu pierakstīšanai un arī dusmu izlādei pozitīvā veidā, proti, tos sašķaidot vai sadauzot. Laikmetam aktuāla dāvana sev vai tuviniekiem. Idejas autori un īstenotāji – skolēnu mācību uzņēmums no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas.

Foto: Publicitātes foto

Sēdekļu paliktņi

Pārgājienos, brīvdabas pasākumos vai ceļojumos, sēdēšanu ērtu un komfortablu padarīs termo paliktņi no "Herims". Tie ir apvilkti ar ūdens necaurlaidīgu audumu, kā arī ir viegli un ērti pārnēsājami. Produktu izstrādājuši skolēni no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas.

Foto: Publicitātes foto

Apavu novilcējs

Ikdienā ērti novilkt apavus, nepieliecoties un tos nenosmērējot, palīdzēs kurpju novilcējs no "Removoo". Apstrādāts un veidots no stingra koka, tas var kļūt par noderīgu dizaina objektu katrā garderobē un neatsveramu palīgu ikdienā. Produktu izstrādājuši skolēni no Rīgas Franču liceja.

Foto: Publicitātes foto

Grīdas paklāji



Par siltu, mājīgu un komfortablu sajūtu mājās ikvienā gadalaikā gādās Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēnu radītie "Athene" paklāji. Dizainu jaunie mākslinieki piedāvā izstrādāt individuāli, pieskaņotu pasūtītāja vēlmēm un interjeram.

Foto: Publicitātes foto

Matu suka ar attīrīšanas funkciju

Praktiska un funkcionāla dāvana mammai, māsai vai vecmāmiņai būs matu suka "BrushDash". Tajā iestrādātā gumijas uzlika atvieglo matu sukas ikdienas attīrīšanu, kalpojot par palīgu matu higiēnas uzturēšanā. Matu suka veidota no koka, tādēļ uzskatāma arī par ilgtspējīgu un videi draudzīgu. Autori – skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas.

Foto: Publicitātes foto

Puķu podi no riepām



Tūkstošiem veco un izmesto automašīnu riepu ik gadu atstāj būtisku nospiedumu uz vides ekoloģiju. Dārza vai balkona labiekārtošana ar Carnikavas pamatskolas skolēnu radītajiem košajiem riepu puķu podiem "Dram" dos šiem materiāliem otru elpu un piešķirs odziņu videi.