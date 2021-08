21. augustā Nacionālajā botāniskajā dārzā notiks stādu gadatirgus

21. augustā Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD) Salaspilī notiks tradicionālais gadatirgus "Daiļo dāliju diena", kurā varēs iegādāties ne tikai stādus, bet arī amatnieku darinājumus un mājražotāju gardumus.

Gadatirgus "Daiļo dāliju diena" notiks no pulksten 8 līdz 14. Gadatirgus apmeklējumam nepieciešams iegādāties standarta ieejas biļeti NBD. Šeit vari lasīt plašāk par biļešu cenām.

Kā liecina informācija NBD mājaslapā, nākamie tirdziņi paredzēti 18. septembrī, kad notiks gadatirgus "Vitamīnu diena", savukārt 9. oktobrī NBD būs "Ražas svētki".

Pašlaik NBD krāšņi zied rudens vēstneses dālijas, priecējot ar krāsu dažādību un ziedu izmēriem. Tāpat joprojām zied vasaras puķes, hortenzijas un citi augi. Atgādinām, ka arī oranžērija ir atvērta visiem interesentiem. Portāls "Māja&Dārzs" augusta sākumā jau vēstīja, ka oranžērijā sāka ziedēt basjo banāns, tajā arī var aplūkot lielo sukulentu kolekciju, kafijkoku, eriocerejus un citus augus.

NBD āra ekspozīcijas katru dienu var skatīt no pulksten 9 līdz 20, savukārt oranžērija atvērta apmeklētājiem no trešdienas līdz svētdienai. To var apskatīt no pulksten 10 līdz 19.