50 tūkstoši eiro par dzīvi paradīzē. Riski un ieguvumi, pērkot dzīvokli Spānijā

Pavasaris šogad, teiksim atklāti, nav bijis pārāk jauks. Retās siltās un saulainās dienas mijās ar vēsām nedēļām, kurās valdīja nebūt ne pavasarīgi laikapstākļi un pretīgs auksts vējš. Ja jums, tāpat kā mums, šāda situācija nav tīkama, laiks sākt pētīt nekustamā īpašuma piedāvājumus siltajās zemēs. Iepriekšējā reizē mēs runājām par to, vai ir vērts iegādāties dzīvokli Ziemeļkiprā, bet tagad lietuviešu Delfi Būstas un "Māja un Dārzs" vērsa savus skatus uz visiem daudz tīkamāko Spāniju.

Daudzi kaut reizi mūžā ir sapņojuši par nelielu mājiņu Spānijas piekrastē. Vēl jo vairāk tāpēc, ka nekustamais īpašums tur nemaksā vairāk kā Baltijas valstu galvaspilsētās, bet saule spīd biežāk un silda noteikti stiprāk.

Tātad: ko un par cik var iegādāties Baltijas iedzīvotāju iemīļotajās vietās? Vispirms jau ieteicams ņemt vērā, ka lielākā daļa nekustamo īpašumu tiek tirgota kūrortos, kā arī pilsētās un ciemos, kas atrodas salīdzinoši netālu no lidostām. Protams, var atrast mājokli tālāk no tūristiem, bet tas prasīs vairāk laika. Internetā ir pietiekami daudz mājaslapu, kurās var izvēlēties sev mājokli Spānijā. Iespējas ir ļoti dažādas – no nelieliem dzīvokļiem-studijām līdz privātmājām, kotedžām un pat elitārām villām. Variējas arī nekustamā īpašuma cena: no pāris desmitiem tūkstošu līdz vairākiem simtiem tūkstošu eiro.

Kostablanka

Kristīne Novikoviene, Spānijas aģentūras "Emika Real Estate" aģente, pārsvarā strādā Alikantes rajonā, Kostablankas reģionā. Viņa stāsta, ka Baltijas valstu iedzīvotāji īpaši aktīvi par šo rajonu sāka interesēties un pirkt tajā mājokļus pēc kara sākuma Ukrainā. Vispopulārākie bija nelieli un ne pārāk dārgi objekti. Šobrīd mākleres klienti visbiežāk interesējas par dzīvokļiem ar vairāk nekā vienu guļamistabu.

"Lielākā daļa pircēju izvēlējās nekustamo īpašumu īrei, tāpēc gribēja ieguldīt nelielu summu un uzreiz gūt labumu no izīrēšanas. Šodien mēs novērojam, ka šī attieksme ir mainījusies, augušas prasības un daudzi meklē tādu mājokli, kur varētu dzīvot paši ar ģimeni. Tam jābūt plašākam: liels dzīvoklis, kotedža vai villa," norāda Novikoviene un piebilst, ka pēc karantīnas Baltijas valstu iedzīvotāju finansiālās iespējas ir mainījušas. Viņiem pieejams lielāks naudas apjoms, lai to investētu nekustamajā īpašumā Spānijā. Mājas iegāde uz kredīta arī kļūst arvien populārāka, jo Spānijas Banka izsniedz hipotekāros kredītus arī ārzemniekiem.