Katru gadu, kad mums jāsamierinās ar drēgno un nepatīkamo novembri, kam seko ne mazāk drēgns un reizēm sniegots decembris, katrs otrais Baltijas iedzīvotājs sapņo par pārcelšanos uz siltāku vietu. Vai arī vismaz iegādāties tur otru – "ziemas" – māju. Otrs un ne mazāk svarīgs iemesls, kāpēc nekustamā īpašuma iegāde daudz siltākās zemēs mums šķiet pievilcīga, – tā ir vēlme paglābt savus ienākumus un neļaut tiem zaudēt vērtību. Taču ko, kur un par cik var iegādāties?

Lietuvas Delfi Būstas nolēma noskaidrot atbildes uz šiem jautājumiem un sāka ar situācijas izpēti siltajā un mums ne pārāk labi zināmajā Ziemeļkiprā.

Ziemeļkipra ir viena no izvēlēm tiem, kas meklē dzīvesvietu siltajās zemēs. Baltijas valstu iedzīvotāji gada auksto laiku labprāt pavada šajā Vidusjūras salā, kurā saulaino dienu skaits gadā sasniedz 340, bet vasara var ilgt pat astoņus mēnešus. Un arī nekustamais īpašums te ir salīdzinoši lēts: neliels dzīvoklis maksā, sākot no 55 000 mārciņu (apmēram 64 tūkstoši eiro). Taču te ir arī daudz risku.

Cenas no 64 tūkstošiem eiro

Kompānija "Globus Invest" nekustamā īpašuma jomā darbojas jau 15 gadus, no tiem pēdējos divus – Ziemeļkiprā. Tās vadītājs Andrjus Kaminsks stāsta, ka investorus Ziemeļkiprā pievilina joprojām zemās nekustamā īpašuma cenas. Tiesa, pēdējos gados tās, līdzīgi kā citās valstīs, ir nedaudz pieaugušas.

"Mājas un dzīvokļi ar baseiniem, ar panorāmas skatu uz jūru vienmēr atrod savu pircēju, un šādu objektu cenas pastāvīgi pieaug. Villas var maksāt pat 1 200 000 mārciņu (1,4 miljoni eiro). Tikai pēdējā gada laikā vien nekustamā īpašuma cenas salā pacēlās par 90%. Piemēram, dzīvoklis, kas iepriekš maksāja 40 000 mārciņu, tagad izmaksā jau ap 70 tūkstošiem (apmēram 83 tūkstoši eiro)," stāsta eksperts.

Pēc Kaminska teiktā, 35 kvadrātmetrus liels studijas tipa dzīvoklis pie jūras, līdzās baseiniem, kafejnīcām, sporta klubiem, naktsklubiem, ar dzīvās mūzikas koncertiem vakaros, maksā, sākot no 55 000 mārciņu. Apartamenti ar vienu guļamistabu un viesistabu maksā no 65 tūkstošiem mārciņu (ap 73 tūkstošiem eiro), bet dzīvoklis ar divām guļamistabām — no 84 tūkstošiem mārciņu (ap 100 tūkstošiem eiro).