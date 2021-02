Ziemā ļoti daudzi mazdārziņu īpašnieki savos dārzos piebaro putnus – izveido tiem glītas barotavas vai ēdamo uzber uz zemes. Kādi ir ieguvumi putnu piebarošanai dārzā – par to stāsta zinošais Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā teikts LLKC mājaslapā, mazie mazputniņi ir vieni no lielākajiem dārzkopju palīgiem cīņā ar dažādiem kaitēkļiem ne tikai pavasarī, bet arī vasarā un rudenī. Kā uzsver eksperts, ziemā mēs tiem varam palīdzēt ar piebarošanu. Ja citus gadus putniem cilvēku palīdzība īpaši nebija nepieciešama, tad šogad tiem var nākt palīgā, jo valda īsta ziema, turklāt aukstumā, kā raksta LLKC, sīkajiem putniem ir ievērojami lielāks enerģijas patēriņš, kas nepieciešams ķermeņa temperatūras uzturēšanai, taču atbilstošu barības daudzumu biezās sniega segas dēļ atrast ir grūti. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc putni parādās cilvēka dzīvesvietas tuvumā.

Narvils LLKC mājaslapā uzsver –, piebarojot putnus ziemā, panāksim to, ka arī siltajā sezonā tie dzīvosies mūsu dārzā, sargājot to no dažādiem kaitēkļiem. Tādēļ viens no dārzkopības eksperta ieteikumiem – audzēt dārzā dažādus augļus un ogas ražojošus kokus un krūmus, daļu no tiem atstājot nenovāktu. Tā būs vieta, kur putniem ziemā baroties.

Savukārt, ja dārzam ir vējlauzes stādījums, tajā eksperts iesaka iekļaut tādus augus kā dažādu sugu vilkābeles, pīlādžus, ābeles, aivas, mežrozītes, parka rozes, apiņus. Šo augu augļi un ogas paliks līdz ziemai, nodrošinot barību arī putniem. "Putniem ir laba atmiņa, un tie atgriezīsies gan ligzdas vīt, gan uzraudzīt dārza teritoriju. Jo vairāk jūs padomāsiet par šādiem stādījumiem, jo vairāk pasargāts būs dārzs," novērojis Narvils.

Savukārt rudenī speciālists aicina nenovākt ziedošos augus, vasarā – veidot pļavā ziedošu augu laukumus, bet augļu dārzā – ziedošu augu slejas, lai viss dārzs būtu vienos ziedos.

LLKC raksta, ka cilvēkiem patīk visur ieviest kārtību pēc sava prāta, nepadomājot, ka sterili novākts dārzs dzīvajai dabai ir kā tuksnesis. Tajos skaistākajos dārzos, veģetācijas periodā un arī pēc tam putniem ir vismazāk, ko darīt. Kā mājaslapā atgādina LLKC, rūpes par ziedošo augu daudzveidību ir ne tikai rūpes, lai veģetācijas periodā būtu, kur apmesties derīgiem kukaiņiem, bet arī rūpes par to, lai, augiem noziedot, veidotos sēklas, kas būtu pieejamas putniem. Dabā tā ir iekārtots, ka ne visas sēklas izbirst uzreiz rudenī – daļa paliek un kalpo kā barība putniem ziemas laikā.

"Viens piemērs no mana dārza. Vasarā izraku lielu bedri, tajā izauga treknas balandas, kas palika nenopļautas. Jūs pat iedomāties nevarat, kādas dzīres nedēļas garumā tagad ziemā tur bija dažādu sugu putniem! Otrs piemērs ir no manas pļavas. Lai veicinātu sugu daudzveidību, es to pļauju selektīvi, atstājot pelašķus, asinszāles, āboliņu, pļavas dedestiņu. Tagad, atrodot šo augu sēklas, vairākas dienas pa pļavu "dzīvojās" pamatīgs svilpju bariņš. Oranžās bumbiņas uz baltā sniega fona radīja daudz prieka!" tā Narvils.