Izsludina pieteikšanos Latvijas ķirbju čempionātam

Oktobrī tradicionāli Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiek noskaidrots brangākais ķirbis. Arī šis gads nav izņēmums, tādēļ "Maxima" ikvienu ķirbju audzēšanas entuziastu aicina piedalīties jau 17. "Latvijas lielākā ķirbja čempionātā", piesakot konkursam sava dārza lielākās dižogas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ķirbjus konkursam var pieteikt līdz 10. oktobrim (ieskaitot), nosūtot ķirbja apkārtmēru gan horizontāli, gan vertikāli, kā arī dižogas atrašanās vietu un savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi maxima@mmacomms.lv ar norādi "Pieteikums konkursam "Latvijas lielākā ķirbja čempionāts"".

Par iekļūšanu finālā visus pretendentus organizatori informēs personīgi līdz 12. oktobrim. Šogad "Latvijas lielākā ķirbja čempionāts" notiks 19. oktobrī, pulksten 11, Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, aicinot interesentus gan piedalīties dažādās aktivitātēs, gan būt lieciniekiem čempionāta uzvarētāja noteikšanā.

Pērn kopumā tika pieteikti 19 ķirbji no tādiem Latvijas novadiem kā Dobeles, Kuldīgas, Ādažu, Olaines un Dienvidkurzemes novada, – un vērienīgāko dižogu izaudzēja Irina Badovska no Kuldīgas novada, ķirbim sasniedzot 294 kilogramu svaru un 355x277 centimetru apkārtmēru. Latvijas lielākā ķirbja rekords šobrīd ir 574 kilogrami, un to 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā audzētais ķirbis.