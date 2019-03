Krāsainos papīros un lentītēs – kā gaumīgi iesaiņot tulpju pušķi

Sieviešu dienas un arī pavasara simbols ir tulpes, kas krāšņi un bagātīgi izskatās ziedu pušķos. Lai gan šķiet, ka skaisti un gaumīgi iesaiņot ziedus var tikai speciālisti, "Tavs Dārzs" iesaka to pamēģināt darīt pašu spēkiem, jo nav nekas mīļāks un jaukāks par saņemtu pušķi, kuru ar lielu atbildību esi darinājis pats!

Kamēr pašu dārzos valda ziemīgi laikapstākļi, aukstums un tulpes vēl nezied, tās jāiegādājas veikalos. Tulpju izvēle ir visnotaļ plaša – sākot no pildītām tulpēm līdz pat klasiski sarkanām. Lai pārsteigtu ziedu saņēmēju, vari izdibināt viņa mīļāko krāsu, lai ar ziedu izvēli trāpītu tieši desmitniekā. Šajā rakstā varēsi izlasīt, kā iegādāties pēc iespējas svaigākus grieztos ziedus, bet šeit varēsi izlasīt septiņas viltības, kas tulpēm ļaus ilgāk saglabāties svaigām.

Ja vēlies pats sakombinēt bagātīgu ziedu pušķi, tad talkā nāks zemāk redzamais video, kurā ļoti uzskatāmi parādīta ziedu sakārtošana un ietīšana papīrā.



Kas nepieciešams:

Trīs krāsu tulpes pēc izvēles;

Lina aukla;

Floristikas šķēres (ja nav, tad derēs arī parastās šķēres);

1 loksne iesaiņojamā papīra.

Uz galda pa krāsu kaudzītēm sakārto tulpes, no tām atdala liekās lapas. Ņem pa vienai tulpei no katras krāsas un kārto tās pušķī. Kad pušķis ir sataisīts, kātus vairākas reizes aptin ar lina auklu. Ar floristikas šķērēm nogriež kātus nepieciešamajā garumā. Paņem papīra loksni, to pārloka, novieto zem pušķa un aptin apkārt. Iesaiņojamo papīra loksni atkal nostiprina ar lina auklu.

Savukārt attēlos zemāk vari smelties iedvesmu, lai krāšņi un gaumīgi iesaiņotu tulpju pušķus!



Ļoti skaisti izskatīsies, ja tulpes pasniegsi krāšņā iesaiņojumu papīrā. Tas var būt ne tikai gaišās krāsās, bet arī tumšā krāsā, piemēram, pelēkā, jo šādi izcelsies pats zieds.



Klāt ar dekoratīvu knaģīti vari piespraust arī kādu apsveikuma kartiņu ar novēlējumu, kas iepriecinās ziedu pušķa saņēmēju.

Krāšņo pušķi var iesaiņot arī lina audumā. Zemāk redzamajā piemērā var aizņemties arī ideju, proti, lentes krāsu var saskaņot ar tulpju ziediem.

Piekritīsiet - viss vienkāršais ir tas pats labākais! Ja nevēlies sarežģīt dzīvi, meklēt iesaiņojamo papīru un tad noņemties ar tā nostiprināšanu ap pušķi, tad izvēlies klasiku - ziedus aptīt ar skaistu lenti, izveidojot banti.

Vari izvēlēties ne tikai raibas lentītes un auduma, bet arī rafijas auklas, sizāla auklas vai papīra auklas.

