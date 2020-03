Lakšu vākšana savvaļā nav atļauta, atgādina LVM

Pavasarī mežos sāk krāšņi ziedēt baltās un zilās vizbulītes, kā arī starp tām var pamanīt leknos lakšus jeb mežlokus vai meža ķiplokus, kas arī ir vieni no pavasara vēstnešiem. Lai gan laksis ir lietojams uzturā – Latvijas valsts mežu (LVM) vēstniecība atgādina, ka to vākšana savvaļā nav atļauta, turklāt par to pienākas sods.

Mežloki sastopami auglīgos platlapju mežos un upju ielejās, kas maija beigās uzziedēs ar baltiem ziediem ar tām raksturīgo ķiploku smaržu. "Laksis ir izmantojams pārtikā, taču nogaršošanai to labāk meklēt dārzos, jo Latvijā šis augs ir aizsargājams un tā ievākšana savvaļā nav atļauta," atgādina LVM.

Arī Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ik gadu atgādina, ka meža ķiploks (Allium ursinum) ir aizsargājams augs un savvaļā augošus lakšus nedrīkst plūkt tirdzniecībai. Turklāt par to fiziskai personai var piemērot naudas sodu līdz 700 eiro, bet juridiskai personai – līdz pat 1400 eiro. Arī pērn DAP savā mājaslapā skaidroja, ka, ja lakši izaudzēti dārzos, tos tirgot drīkst, tiesa, tirgotājam jābūt gatavam pierādīt, ka lakši audzēti viņa paša dārzā.