Latvijas smagākā ķirbja rekords paliek nepārspēts; šī gada smagākā oga – 226,5 kilogrami

2018. gada "Latvijas lielākā ķirbja čempionāta" rekords nav pārspēts, jo šogad diženākais ķirbis sver 226,5 kilogramus. Vareno ogu, kuras apkārtmērs sasniedzis 312x270 centimetru, izaudzējusi Ingrīda Kuzmicka no Dobeles novada.

Jau 15. gadu pēc kārtas "Maxima Latvija" pulcē10 lielākos ķirbjus un to audzētājus Rīgas Zooloģiskajā dārzā, lai ne tikai kopīgi atzīmētu lielās ražas svētkus, bet arī godinātu vietējos dārzeņu audzētājus. Šogad čempionāta finālā tika atvesti lielākie ķirbji no Kuldīgas, Dobeles, Ādažu, Ventspils un Skrundas novadiem.

Otrās vietas ieguvējs ir Elīzas Neimanes audzētais ķirbis, sasniedzot 204 kilogramus, savukārt trešo vietu – Luīzas Neimanes 185,5 kilogramus smagais ķirbis. Abas iespaidīgās ogas izaugušas Kuldīgas novadā. Svinīgo mērīšanas un svēršanas procesu nodrošināja Latvijas vadošo spēkavīru Daiņa Zāģera un Didža Zariņa spēcīgais tvēriens, kā rezultātā sarindoti top 10 smagākie ķirbji.

"Latvijas lielākā ķirbju čempionāta" uzvarētāja Ingrīda Kuzmicka no Dobeles novada balvā saņēma ne tikai diplomu, bet arī dāvanu karti 280 eiro vērtībā pirkumiem "Maxima Latvija" veikalos.



"Mēs varam no sirds lepoties, ka Latvijā ir audzētāji, kuri no vienas ķirbju sēkliņas spēj izaudzēt tik iespaidīgas dižogas! Īpašs prieks ir par to, ka, neskatoties uz šī gada mainīgajiem apstākļiem, ievērojot īpašu piesardzību, varam lielākos ķirbjus novērtēt arīdzan klātienē. Mēs, "Maxima Latvija" komanda, esam novērojuši, ka dalība ķirbju čempionātā vairākām ģimenēm jau ir izveidojusies par sirsnīgu tradīciju. Ķirbju audzētāju nezūdošo aizrautību, pacietību un lielo enerģiju, kas tiek veltīta to audzēšanai, noteikti novērtēs Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza iemītnieki, kuri būs tie, kas lielās dižogas baudīs pusdienu un vakariņu maltītēs," stāsta "Maxima Latvija" Korporatīvo attiecību departamenta direktors Jānis Beseris.



Vienu no brangākajiem ķirbjiem bija apskrubinājis alnis.





Šogad "Latvijas lielākā ķirbja čempionātam" kopumā tika pieteikti 27 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem – Auces, Ādažu, Dobeles, Jaunpils, Krustpils, Kuldīgas, Nīcas, Skrundas un Ventspils.



Ar ķirbjiem čempionāta izskaņā mielojas Rīgas Zooloģiskajā dārza iemītnieki.

"Tavs Dārzs" jau vēstīja, ka pērn "Latvijas lielākā ķirbja čempionāta" laurus plūca 329,5 kilogramu brangs milzenis no Kuldīgas puses, kuru izdevies izaudzēt Gundegai Neimanei. Vērienīgās dižogas apkārtmērs sasniedzis 335x319 centimetru. 2019. gadā konkursam kopumā tika pieteikti 17 ķirbji no sešiem Latvijas novadiem – Kuldīgas, Ādažu, Ventspils, Skrundas, Nīcas un Bēnes.

Savukārt 2018. gadā konkursā tika noskaidrots jauns ķirbja rekords Latvijā. Uzvarēja Luīzes Neimanes izaudzētais ķirbis Kuldīgas novadā, kura svars bija 574 kilogrami.

