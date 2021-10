Lielā ģenerāltīrīšana siltumnīcā: veicamie darbi rudenī

Dažās siltumnīcās vēl sārtojas pēdējie tomāti, bet citās jau ražas sezona ir noslēgusies. Kad raža novākta, laiks siltumnīcu sagatavot ziemai, bet – ar ko sākt? Kādi ir veicamie darbi? Par to raksta turpinājumā.

Katrā kārtīgā dārzā jābūt siltumnīcai – vietai, kur pašam izaudzēt kraukšķīgus redīsus, aromātiskas dilles, sulīgus tomātus un gurķus. Rakstu ciklā "Siltumnīca" stāstījām ne tikai par to, kādu siltumnīcu izvēlēties vai kā to uzcelt paša spēkiem, bet arī skaidrojām, kā par tām rūpēties un ko tajās stādīt. Tāpat arī stāstījām, kā savā siltumnīcā uzturēt kārtību. Raksta turpinājumā vari lasīt mazu fragmentu no raksta "Atā, slimības! Esi sveicināta, dezinficēšana", kurā pieredzes bagāti dārzkopības eksperti dalījās padomos par veicamajiem darbiem siltumnīcā.

Kad sezona ir beigusies, no siltumnīcas iznes ārā visus augus. "Tad arī domājam, ko darīsim ar augsni. Vai sēsim zaļmēslojumu? Vai mainīsim kūdru? Rudenī siltumnīca jāiztīra, jādezinficē un jāsagatavo ziemai," tā agronome, dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte. "Iesēto zaļmēslojumu augsnē iestrādā pavasarī, bet jāņem vērā, kādu zaļmēslojumu esam izvēlējušies savai siltumnīcai. Ja zaļmēslojums nav salcietīgs, tas jāiestrādā novembrī (atkarīgs no izvēlētās sugas), bet ir tādi, piemēram, rudzi, kurus var atstāt līdz pavasarim un tikai tad iestrādāt. Taču būs jārēķinās, ka pavasarī nāksies aktīvāk ravēt, jo tie mēdz ataugt. Katrā ziņā labāk ir izmantot zaļmēslojumu, nekā katru gadu mainīt augsni."

Gribi dezinficēt, bez nezini, kādu līdzekli izvēlēties? Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils stāsta, ka var izmantot "zilos graudiņus", taču lielumu pirms tam vajadzētu nomazgāt ar tīru, siltu ūdeni. Pēc vēlēšanās ūdenim var pievienot sodu, bet dezinfekciju pēc tam veikt atsevišķi. "Šādi ieteicams rīkoties, lai netīrumi arī "zilo graudiņu" ūdeni ātri nepadarītu netīru," norāda Narvils. Speciālists iesaka pielietot trīs soļu plānu – sākumā visu noberzt sausu, tad nomazgāt un beigās nosmidzināt ar "zilo graudiņu" šķīdumu. Mārīte Gailīte gan piebilst – ar "zilajiem graudiņiem" jāuzmanās, jo tie var bojāt polikarbonātu. Arī augsnē pārlieku liels mangāna saturs var būt bīstams augiem. "Drošāk lietot dezinfekcijai ūdeņraža peroksīdu – vienu aptiekā nopērkamo pudelīti uz 10 litriem ūdens – un tūlīt pēc pagatavošanas apsmidzināt visas konstrukcijas un plēvi."

Šajā kontekstā gan jāpiebilst, ka ne visas siltumnīcas var mazgāt vienādi. Ja konstrukciju beršanai piemēroti asi rīki, tad tos pašus noteikti nevarēs izmantot plēves vai polikarbonāta tīrīšanai. Nederēs nekas abrazīvs, kas materiālu varētu saskrāpēt. "Tas nozīmē, ka jāizmanto auklu vai mikrošķiedras birste. Savukārt, mazgājot stiklu, jāuzmanās, lai tas neieplaisātu," tā Narvils.

Tāpat LLKC vecākais dārzkopības eksperts aicina paturēt prātā, ka tīrīšanu vajadzētu sākt no viena gala, bet virsmu tīrīt no augšas uz leju. "Jāpadomā arī par drošību, jo, visticamāk, būs vajadzīgas kāpnes. Ņemot vērā, ka siltumnīcas zeme ir mīksta, ieteicams sameklēt dēļu galus vai plāksnes, kuras palikt apakšā. Pretējā gadījumā kāpnes grims, sasvērsies. Ja vēl tā būtu plēves siltumnīca..., bet stikla siltumnīcas sienā iekrist galīgi nebūtu labi." Taču, ja nav iespējas tikt pie trepēm vai nevēlies tās izmantot, dārzeņkopības speciāliste Gailīte iesaka likt lietā mazgāšanu zem liela spiediena, izmantojot "Kärcher" sūkņus, kas mūsdienās jau ir daudzu rīcībā.