Neraugoties uz Covid-19 pandēmiju, Latvijas nekustamo īpašumu tirgū novērojama gana liela aktivitāte. Dzīvokļu cenas aug, un to var skaidrot ar piedāvājuma deficītu. Diemžēl jauna mājokļa iegāde reizumis var izvērsties dažādu ķibeļu risināšanā, kārotais dzīvoklis var izrādīties dzīvošanai nepiemērots. "Delfi plus" skaidro, kādas pazīmes var liecināt par to, ka noskatītais mājoklis nav laba izvēle ieguldījumam.



Nelikumīga pārbūve



Svarīgs kritērijs, kam pievērst uzmanību, meklējot dzīvokli pirkšanai, – izmaiņas plānojumā. Ja īpašnieki nav legalizējuši pārbūvi, jaunajam saimniekam tas būs jādara patstāvīgi, jo pirkšanas līgumā parasti tiek norādīts, ka pircējs ir iepazinies ar īpašumu un viņam nav pretenziju.

Jāteic, ka pārbūves legalizēšana ne vienmēr ir iespējama. Jaunajiem īpašniekiem var pieprasīt atjaunot iepriekšējo dzīvokļa plānojumu, kas noved pie nopietniem ieguldījumiem gan remontā, gan birokrātiskajā dokumentu saskaņošanā, kā arī naudas sodiem.