No pelnu kaisīšanas līdz sniega nopurināšanai: veicamie dārza darbi ziemā

Jau pavisam drīz atkal sāksies rosīgā dārzu darbu sezona, kad tajā varēs pavadīt vairākas stundas. Lai dārzu godam sagatavotu arī pavasarim, ņem vērā, ka par to jārūpējas arī aukstajos ziemas mēnešos.

"Tavs Dārzs" no savas padomu vācelītes ir apkopojis noderīgus padomus par dārzu ziemas aukstajos mēnešos. Varēsi ne tikai atrast darāmos darbiņus un speciālistu ieteikumus, bet arī uzzināt, ko augiem dārzā var nodarīt kailsals.

Dārzs ziemas laikā ar sniega segu izskatās pēc īstas pasaku valstības, bet jāliek aiz auss, ka dažiem augiem sniega sega it nemaz nav vēlama. Piemēram, biezā sniega sega var noliekt skujukokus, tāpēc labāk no tiem nopurināt biezo sniega "cepuri" Šajā rakstā vari izlasīt speciālistu viedokli par to, vai skujukokiem vajag nopurināt sniegu vai atstāt.

Vai zināji, ka dārzam aukstajos mēnešos var noderēt arī kurināšanas pārpalikumi, proti, pelni? Ar tiem var palutināt dārza skaistules rozes un arī citus augus. Plašāk par pelnu dažādību, priekšrocībām un nepieciešamo daudzumu vari izlasīt šeit un arī te.

Tāpat ir vēl virkne citu veicamo darbiņu, kurus vari veikt ziemas aukstajos mēnešos. Iedvesmojies no zemāk esošajiem rakstiem, silti saģērbies un dodies dārza darbos!