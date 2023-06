Peonijas un skudras sader kā roka ar cimdu – vai tiešām?

Kad sākas peoniju ziedēšanas laiks, nenoliedzami, daudziem ir gandrīz neiespējami neievīties peoniju "haipā". Bet, ak vai, šos ziedus taču neliek mierā skudras! Vai tiešām peonijām ir vajadzīga skudru palīdzība, lai tās uzziedētu? Izrādās, ka dārzkopju folklorā iesakņojies uzskats, ka skudras "kutina pumpurus", lai palīdzētu ziediem atvērties. Vai tā tas patiesi ir? Vai skudru un peoniju attiecības ir abpusēji izdevīgas? To uzzini turpinājumā!

Augu pasaulē kukaiņi ir gan draugi, gan ienaidnieki, pamatojoties uz to labvēlīgo partneru vai kaitēkļu statusu. Mēs bieži domājam, ka apputeksnētāji (bites, lapsenes, tauriņi, ziedmušas un citi) ir galvenie augu draugi kukaiņu pasaulē, taču noteikti ir arī citi vēl labvēlīgāki kukaiņi, kas ne vienmēr apputeksnē ziedus.

Peoniju sezonā nereti rodas mulsums par to, vai skudras ir peoniju draugs vai ienaidnieks. Tātad – vai skudras ir kaitīgas peonijām? Eksperti iesaka aizmirst par šo jautājumu, jo ar skudrām nav jācīnās un noteikti no nav jābaidās no tām! Patiesībā skudras ir kā mazie dārza sanitāri.

Bet kā? Ņemot vērā skudru "reputāciju" citās situācijās, piemēram, kā tās ikvienu kaitina, lauku mājas atrodoties uz virtuves galda, verandā, mēs tās biežāk uzlūkojam par nevēlamām viešņām. Jā, tieši tādēļ daudzi dārznieki apsver iespēju rīkoties, lai iznīdētu tās, jo ir šķietama pārliecība, ka tās var negatīvi ietekmēt peoniju ziedu attīstību. Tomēr patiesība ir tāda, ka šie sīkie kukainīši dod augam labumu, vienlaikus iegūstot kādu vērtīgu barību savai kolonijai.

"Pastāv mīts, ka peonijas neatvērsies, ja uz pumpuriem nebūs skudru," izdevumam "The Weather Network" stāstīja dārzkopības eksperte Nikija Džebora. "Tā īsti nav taisnība, tie ir divi dažādi organismi, kas gūst labumu viens no otra iedarbības."

Lai gan skudras ir nevēlams ciemiņš mūsu mājās, der atcerēties, ka dārzā skudrām var būt pavisam cita loma, proti, uz peoniju ziediem ir vērts ļaut tām uzturēties!

Dots devējam atdodas – abi ir ieguvēji



Skudras ne tikai nav kaitīgas, tās patiesībā ir bioloģiskā mutuālisma piemērs (mutuālisms ir simbiozes forma, kura abiem organismiem ir savstarpēji nepieciešama). Tātad: peonijas nodrošina skudrām nektāru (ja rūpīgi aplūko peonijas pumpuru, var pamanīt spīdīgu, lipīgu vielu). Skudras barojas no šī saldā šķidruma un neko sliktu ziedam nenodara.

Savukārt skudras peonijas aizsargā no kaitēkļiem. Kā tas viss notiek? Kā jau noskaidrojām, peoniju pumpuri izdala saldu nektāru, kas piesaista skudras. Kad viena skudra atrod ar nektāru bagātu pumpuru, viņa atstāj feromonu pēdas, kuras var uztvert citas skudras. Skudru armija ātri izseko šai smaržai, līdz nonāk līdz barības avotam. Lai aizsargātu savu tik vērtīgo barības avotu, skudras aiztriec citus kukaiņus, kas arī vēlas baroties no peonijām. Tātad patiesībā skudras ir gluži kā miesassargi, kas atbrīvojas no kaitniekiem, tādā veidā palīdzot aizsargāt ziedus no bojājumiem.

Vai peonijām ir vajadzīgas skudras, lai tās uzziedētu? Ja palasa viedokļus dārznieku forumos par skudru ietekmi uz peoniju ziediem, tad par šo tēmu ir visai daudz viedokļu. Un tas nozīmē tikai vienu – ir daudz izplatītu mītu, kas saistīti ar šīm attiecībām. Daži pareizi identificē attiecības kā pozitīvas, taču nepareizi nosaka ieguvumus. Viens no populārākajiem nepareizajiem uzskatiem ir šāds – skudrām ir "jākutina pumpuri" vai "jālaiza cukurs", lai peonijas ziedētu. Tā nav patiesība! Peonijas skaisti atvērsies arī bez skudru klātbūtnes.

Tomēr skudru un peoniju draudzība ir ļoti īslaicīga. Tiklīdz ziedi būs atvērušies, skudras dosies barības meklējumos citur.

Ieskatījāmies arī Aldoņa Vēriņa grāmatā "Latvietis un viņa peonijas", kur nodaļā "Skudras" ir rakstīts šādi: "Skudras dārzā lielākoties parādās vienlaikus ar laputīm – pirms peoniju ziedēšanas. Saldi ir ne tikai ziedpumpuri, bet arī laputu izdalījumi, un skudrām tas ir dubults guvums. Kad agrās peonijas noziedējušas, skudras pārnes laputis uz vēlīno peoniju pumpuriem. To novērojuši daudzi entomologi. Skudras mēdz saciņot ne tikai zālienus, bet arī augsni zem peoniju ceriem. Veidojot pūznī labvēlīgu temperatūru un mitrumu jauno paaudžu attīstībai, skudras sakošļā dīgstus, kultūraugu saknītes un citus materiālus. Skudras var radīt labvēlīgu vidi vīrusslimībām, pelēkajai puvei u.c."

Kā skudras neienest mājoklī kopā ar peonijām?



Lai gan esam sapratuši, ka skudras sniedz labumu, tās tāpat rada arī liekas problēmas, ja ir vēlme ar grieztajiem peoniju ziediem izdaiļot mājas. Ieteikums ir šāds: peoniju ziedus vajag novākt "maršmelovu" stadijā, kad ziedu pumpuri kļūst no cietiem uz slīdošiem gluži kā zefīrs. "Zefīra stadijas" ziedus ir ieteicams viegli iemērkt ūdenī, tādā veidā noskalojot tur palikušās skudras.

Ja peoniju ziedi ir pilnībā atvērušies, tad ziedus pēc nogriešanas nopurina, tā atbrīvojoties no lielākās daļas skudru. Ja dažas saglabājas, tās var nomazgāt, viegli virpinot ūdenī. Un, ja arī kāda skudriņa paliks, nekas šausmīgs nenotiks!