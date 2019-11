Piecas idejas komposta tvertnes ierīkošanai dārzā

Komposts ir dārznieka "melnais zelts", jo no tā var iegūt vērtīgu mēslojumu, kas pēc tam noderēs dārza darbos. Tieši tāpēc vērts arī savā zemes pleķītī paredzēt vietu, kur izveidot komposta tvertni.

Lielākoties komposta tvertnes izveides jautājums tiek aktualizēts rudenī vai pavasarī, bet rudens izskaņa un aukstie ziemas mēneši ir īstais laiks, lai piefiksētu dažādas radošas idejas, kas var noderēt arī savā dārzā. "Tavs Dārzs" šoreiz sarūpējis ieteikumus par komposta kastes izveidošanu. Idejas esam aizlienējuši no "Instagram" lietotājiem, kā arī radošās ideju vietnes "Pinterest".

Savukārt šajā rakstā vari izlasīt Dobeles Dārzkopības institūta pētnieces Valentīnas Poles ieteikumus komposta izveidošanā, bet šeit vari izlasīt vēl citus padomus un pieļautākās kļūdas komposta izveidē. Lūk, daži pētnieces ieteiktie padomi, kurus vērts likt aiz auss:

komposta kaudzei var izvēlēties speciāli veidotu kasti (stacionāru vai pārvietojamu) vai norobežojumu;

ja kaudze atradīsies saulainā un/vai vējainā vietā, tā vairāk būs pakļauta izžūšanas procesam, līdz ar to biežāk jālaista;

komposta kastei jābūt ērti pieejamai;

labāk dārzā izvietot vairākas komposta kastes, lai no vienas varētu ņemt gatavu kompostu, kamēr pārējās noris kompostēšanas process;

vienkāršākā komposta tvertnes izveide – dārzā jāizvēlas viszemākā vieta dārzā, kuru vajadzētu aizpildīt. Pēc tam augsnē iedzen četrus mietus, apliek apkārt visparastāko žoga sietu, pilda ar kompostējamo materiālu. Kad komposts izveidojies, konstrukciju noņem, kompostu izlīdzina turpat. Jāņem vērā, ka šāda komposta tvertne dārzā nebūs pievilcīga;

jo lielāka komposta kaudze – jo labāk. Minimālais kaudzes apjoms ir, sākot no 1,5 kubikmetriem, tas nozīmē, vismaz 1,5 metru augstumā un tikpat platumā. Jārēķinās, ka trūdēšanas procesā kaudze samazinās par 50 procentiem, tātad sākotnējam apmēram jābūt vēl lielākam;

Komposta kaudzi vēlams nosegt, lai pasargātu topošo mēslojumu no barības vielu, īpaši slāpekļa, izgarošanas.



Raksta turpinājumā lūko dažādas idejas komposta kastes izveidei!

No koka dēlīšiem izveidota vērtīgo atkritumu kaste. Šāda kaste izveidošanas ziņā nav nekas sarežģīts, bet būs jārēķinās ar to, ka šajā komposta tvertnē viss būs redzams kā uz delnas. Zemāk vari aplūkot interesantu ideju – komposta kasti var izveidot pat no koka paletēm.



Savukārt zemāk redzamajā video ir izveidotas trīs komposta tvertnes blakus. Tā būs ērtāk apmaisīt kompostu, turklāt vienā no iedaļām varēs izveidot jaunu kompostu, bet citu iedaļu jau varēs praktiski pielietot dārza darbos. Ideju par vairākām komposta tvertnēm ieteica arī Dārzkopības institūta pētniece Valentīna Pole.

Ja pa rokai nav dēlīšu un ir vēlme procesu padarīt vieglāku, kompostu var izveidot no metāla režģa.



Arī lielās un tukšās mucas var kalpot par vietu, kur izveidot kompostu. Šajā gadījumā muca ir saīsināta un nostiprināta ar koka dēlīšiem.



Kāpēc gan komposta tvertni neizveidot no ķieģeļiem? Tos pat nevajadzēs cementēt. Vien būs jāpadomā par tvertnes vāka izveidi.

Savukārt komposta tvertne no klūdziņām būs ļoti lēts risinājums dārzā, kas neprasīs prakstiski nekādus finansiālos ieguldījumus. Būs jāsasprauž zemē mietiņi un ap tiem jāapvij zari.