Saki 'nē' smiltīm! Eksperta padomi, kā pārciest ziemas/pavasara sezonu koridoros

Ziemas un pavasara laikā daudziem raizes sagādā tīrības uzturēšana priekšnamā, jo ir grūti nodrošināt, lai smiltis un netīrumi neiznēsājas pa visu mājokli. Patiesībā priekšnamu šajā laika periodā pavisam noteikti varētu salīdzināt ar dubļu istabu. Domājams, varam runāt visu vārdā, sakot, ka ne tikai vēlamies, lai mūsu priekšnama ieeja būtu tīra un viesmīlīga, bet arī organizēta – ar savu vietu visām mantām. Vai tas ir par daudz prasīts? Nē! Ritini uz leju, lai apskatītu "Ikea" interjera dizaina nodaļas vadītāja Dariusa Rimkus padomus par to, kā saglabāt koridori funkcionālu, stilīgu, sakārtotu un tīru gaidāmajā pavasara sezonā!

Neatkarīgi no tā, vai tavās mājās ir plašs foajē, šaurs gaitenis vai tikai neliela vietiņa pie ārdurvīm, ieeja mājā ir ļoti svarīga, jo tā ir pirmā lieta, ko viesi pamana, ciemojoties pie jums, un pēdējā lieta, ko redz, dodoties mājup. Teju katrā mājā ieeja ir vieta, kur notiek visa kustība jeb "satiksme", tajā tiek atstāti dubļainie zābaki, slapjie lietussargi un viss cits, ar ko tiek ienesti putekļi, dubļi, lapas, smiltis... Priekšnams vienā mirklī var izskatīties nekārtīgs un nevīžīgs! Tiesa, netīrumi koridorī ir īsta ziemas/pavasara (un arī rudens!) problēma pat tad, kad ielas ir salīdzinoši sausas un nav lietus. Pats galvenais ir saprast, ko ar to visu darīt? Kā visefektīvāk tikt galā ar netīrumiem gaitenī, pavadot pēc iespējas mazāk laika un pūļu?

Tīrība priekšnamā, ieguldot vien dažus eiro



"Ikea" interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus min, ka neaizvietojams palīgs priekšnamā ir plastmasas paliktnis apaviem, kas izmaksā vien dažus eiro. Tas neļaus kūstošajam sniegam un dubļiem nonākt uz grīdas. Paliktnis ļauj saglabāt grīdu sausu un tīru, kā arī atvieglo uzkopšanu zem apavu plauktiem, jo paliktni var vienkārši izņemt un noslaucīt. Tam ir apmale, tāpēc vari būt drošs, ka slapjums un sīkie akmentiņi paliks uz paliktņa. Turklāt tas būs lielisks papildinājums apavu soliņiem un plauktiem. Pēc pastaigas vispirms ļauj apaviem nožūt uz paliktņa, bet pēc tam vari tos notīrīt un ielikt apavu skapītī.

Lai netīrumi no priekšnama neizplatītos pa visu mājokli, pirmkārt, jācenšas tos pēc iespējas mazāk ienest iekšā. Ziemā/pavasarī paklājiņu var novietot gan pirms ieejas durvīm, gan tūlīt aiz tām. Āra zonai izvēlies raupju paklājiņu no kokosa šķiedras, lai pret to var noslaucīt lielāko daļu sniega un netīrumu vēl pirms ienākšanas telpā. Arī šāda veida kājslauķi nemaksā dārgi. Iekštelpu paklājiņa izvēle jau ir tavā ziņā – paklājs, kas noklāj visu ieejas zonu, saskan ar priekšnama mēbelēm vai vienkārši ar skaistu rakstu.

Mēteļus un jakas vēlams uzreiz nelikt skapī, bet pakarināt uz āķīšiem pie sienas vai pakaramajiem, kur tie istabas temperatūrā var nožūt. Slēgtā skapī žūšana būs ievērojami lēnāka un drēbes var sasmakt.

Ja priekšnama grīda ir flīzēta vai no betona, paklājiņš rada ne tikai mājīgumu, bet ir nepieciešams arī praktisku apsvērumu dēļ. Lielākā daļa netīrumu paliek uz paklājiņa, priekšnama grīda ir tīrāka un mazāk netīrumu iznēsā uz citām telpām. Tāpat ar paklājiņa palīdzību var iezīmēt un nodalīt funkcionālās zonas. Paklāju savā vietā palīdz noturēt pretslīdes paliktnis, kas ir praktisks un arī cenas ziņā pieejams risinājums.

Gudri risinājumi sakārtotam priekšnamam



Rūpīgi izplānoti mantu glabāšanas risinājumi priekšnamā nereti valdošo burzmu var mazināt un padarīt organizētāku. Tas ir sevišķi jūtams ieguvums ziemā, kad laikapstākļi mēdz būt nepastāvīgi, mijoties sniega un mitruma periodiem. Apsver, kā kombinēt apavu plauktus un virsdrēbju pakaramos, lai ar maciņam draudzīgiem risinājumiem pēc iespējas labāk izmantotu telpu.

Priekšnamā jāatvēl vieta ne tikai āra apaviem un cepurēm, bet pat viedierīču austiņām un citām mantām. Pakaramie un citi mantu glabāšanas risinājumi ļauj visu nepieciešamo sakārtot un turēt viegli pieejamu, lai priekšnamā valdītu kārtība, pat ja aiz loga plosās vētra.

