Viens tonis un minimālisms – eksperte par aktuālo Ziemassvētku rotājumos

Ziemassvētki nav iedomājami bez gaismiņu virtenēm, sniegpārslu dekoriem logos un skaisti izdekorētas eglītes. Bet kas šogad ir modē? To palīdz saprast Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas "Interjera dizains" direktore Ksenija Miļča, ar kuras skaidrojumu var iepazīties zemāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Strauji tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, kad daudziem no mums jautājums par telpu dekorēšanu kļuvis aktuāls. Tendences liecina, ka šogad aizvien vairāk cilvēki izgatavo rotājumus un dekorus pašu spēkiem, nevis iegādājas gatavus. Modē ir dabas materiāli, rotājumi vienā tonī un minimālisms. Liekot lietā iztēli, radošumu un veltot tam nedaudz vairāk laika, iespējams sapost māju vai biroja telpas, neiztērējot daudz līdzekļus.

Pašu rokām radīts svētku noformējums, eglīšu rotājumi, dāvanas vai Ziemassvētku apsveikumi pēdējos gados kļūst aizvien populārāki, turklāt, ne tikai Latvijā, bet daudzviet pasaulē. Tieši tāpēc daudzi profesionāļi rīko meistarklases, piemēram, Adventes vainagu vai eglīšu rotājumu izgatavošanā. Parasti šādās meistarklasēs dalībniekiem tiek nodrošināti arī visi nepieciešamie materiāli, taču, ja tam nav laika vai līdzekļu, daudz radošas idejas un iedvesmu var atrast arī platformā "Pinterest".

Ziemassvētku kartīti var radīt ikviens

Esmu pārliecināta, ka izveidot Ziemassvētku kartīti pašu spēkiem var ikviens – ja nav liela pieredze ar zīmēšanu, var pārzīmēt attēlu no datora ekrāna, stilizēt, pielāgot, var izveidot kolāžu no žurnālu izgriezumiem u.tml. Šādi veidota kartīte būs unikāls mākslas darbs un sirsnīgs veids, kā apsveikt tuviniekus. Ar dažādu datorprogrammu palīdzību vienu radīto kartīti var pavairot, pievienot klāt tekstu un izdrukāt nepieciešamo daudzumu.

Modē atgriežas papīra sniegpārsliņas

Runājot par Ziemassvētku dekoriem, jāsaka, ka modē atgriežas arī tradicionālās papīra sniegpārsliņas, kādas daudzi no mums izgatavoja skolā. Tīmeklī atrodami dažādi paraugi un pamācības, lai šo klasisko rotājumu veidotu jau pavisam citā līmenī. Izgrieztas no balta papīra, tās ļoti labi izskatīsies logos, turklāt, baltā krāsa lieliski sasaucas ar jaunākajām tendencēm – vienkāršību, askētiskumu un minimālismu.

Nepārslogot eglīti ar rotājumiem

Arī eglīšu rotājumos pēdējos gados dominē viena toņa izvēle – vislabāk, ja viens tonis tiek ieturēts gan telpas kopējos rotājumos, gan eglītes dekoros. Nav nepieciešams sakarināt tik daudz rotājumu, ka pašu eglīti nevar redzēt. Ir svarīgi atcerēties, ka zaļa, kupla eglīte ir skaista pati par sevi, reizēm pat pietiek tikai ar lampiņām vai svecītēm, iztiekot bez citiem rotājumiem. Izvēloties vienu toni visiem rotājumiem un dāvanu iesaiņojumiem, rezultāts izskatīsies ļoti eleganti.

Šī brīža minimālisma tendences atspoguļojas arī dāvanu iesaiņojumos – tā vietā, lai katru dāvanu iesaiņotu citas krāsas papīrā un atlikumu izmestu, ieteicams izmantot vienas krāsas papīru, piemēram, klasisko papīru, kādā ietin ziedus, rezultāts būs ne tikai daudz skaistāks, bet arī dabai draudzīgāks. Šādas dāvanas, noliktas zem eglītes, lieliski papildinās telpas kopējo dizainu. Dāvanas, kas iesaiņotas ziedu papīrā, var rotāt ar egļu vai priežu zariņiem, čiekuriem un spīdīgās lentes vietā izmantot dabiskas krāsas virvi vai striķi.

Dabisko materiālu izmantošana

Arī telpu dekorēšanai var izmantot dažādus dabas materiālus – priežu un egļu zarus, eikaliptu zarus vai, piemēram, smiltis, kas iebērtas caurspīdīgā traukā. Ja trauku vēl arī apglezno, kopējais efekts būs vēl skaistāks. Interesantus dekorus var radīt arī no noapaļotiem kociņiem, kas izskaloti no jūras. Visus dabas materiālus pēc svētkiem var sakaltēt vai sadedzināt, neradot papildus atkritumus, kā tas notiek ar plastmasas rotājumiem. Ja tomēr mājās jau ir plastmasas rotājumu krājumi no iepriekšējiem gadiem, bet tie ir apnikuši, iesaku nesteigties ar jaunu iegādi. Piemēram, vecajām eglīšu bumbām var piešķirt jaunu elpu, uztamborējot un pielīmējot tām mežģīnes.

Veidojot dekorus, Ziemassvētku kartītes vai eglīšu rotājumus pašu spēkiem, vērts atcerēties, ka bērnu idejām un paveiktajam ir ļoti liela vērtība. Bērni ir ļoti brīvi savā domāšanā, tāpēc, manuprāt, viņi ir labākie mākslinieki. Noteikti ļaujiet bērniem piedalīties, izgatavot rotājumus un lieciet tos lietā, pat, ja tie nav perfekti un ideāli. Ziemassvētki nozīmē emocijas, nevis ideāli precīzi izgrieztus rotājumus."