Foto: Afganistānā sācies sulīgo granātābolu novākšanas laiks

Kamēr Latvijā varam priecāties par ābolu ražu, tikmēr Afganistānā tiek novākti saldi skābie granātāboli. Mūsu platuma grādos granātābolu kokus izaudzēt ir neiespējami, jo Latvijā saules un siltuma ir mazāk, bet varam virtuāli aizceļot uz Afganistānu, kur granātābolu audzēšana ir lielā cieņā.

Granātābolu ražas novākšanas brīdi iemūžinājuši fotoaģentūras EPA fotogrāfi, kas ik pa laikam iemūžina ražas novākšanu dažādos pasaules nostūros. Šoreiz viņi devušies uz Kandahāru. Kā raksta EPA, Kandahāras reģions Afganistānā ir ļoti slavens, jo šeit tiek audzēti augstākās kvalitātes granātāboli.

Kā redzams uzņemtajos fotoattēlos, darbinieki veikli rāpjas pa granātābola zariem, plūcot vienu augli pēc otra. Pēc tam visi granātāboli tiek sabērti vienā kaudzē, bet tālāk tie tiek sapakoti kastēs.

Granātābols dabā aug kā koks ar dzeloņainiem zariem. Ziedēšanas laikā tas raisa ļoti krāšņus un dekoratīvus ziedus, kas ir sarkanīgi oranžā krāsā, raksta portāls "Gardening Know How". Savukārt tā lapas ir zaļas, spīdīgas un diezgan pacietas. Tie aug vairākus simtus gadu, tāpēc koki pie labiem augšanas apstākļiem var pārsniegt pat 5 metrus. Kā raksta "Gardening Know How", granātābolus var audzēt ne tikai uz lauka, bet arī podos.

Granātābolu plantācijas ir ne tikai Afganistānā, bet arī Armēnijā, Indijā un Pakistānā. Tie aug Vidusjūras piekrastē, Tuvajos Austrumos, Dienvidāzijā, Austrālijā, Dienvidamerikā un Āfrikā.

Ja esi liels granātābolu cienītājs, tad šajā rakstā varēsi uzzināt, kā nopirkt gatavu un sulīgu augli, kā arī varēsi uzzināt knifiņus, lai to varētu veikli izlobīt.

Foto ieskats granātābolu plantācijās: