Foto: Aizvadītās vasaras sakoptākie un skaistākie īpašumi Jelgavā

Ziedoši balkoni, sakopti privātmāju pagalmi un dauddzīvokļu māju apkārtne – Jelgavā konkursā "Sakoptākais pilsētvides objekts 2022" sveikti 46 objektu saimnieki, kas ar savu darbu radījuši prieku ne tikai sev, bet arī garāmgājējiem un pilsētas ciemiņiem.

Kopumā konkursā sakoptāko objektu īpašnieki tika apbalvoti piecās kategorijās: sakoptākais uzņēmums, zaļākais loga, lodžijas vai balkona noformējums, sakoptākā iela, sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms, sakoptākā privātmājas teritorija. Kā norādīts portālā "Jelgava.lv", konkursa galvenie vērtēšanas kritēriji ir objekta iekļaušanās pilsētvidē – tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem cilvēku kustības virzieniem, žoga caurskatāmība un objekta labiekārtojums.

Turpinājumā daži iedvesmojoši saimnieku stāsti par teritorijas iekopšanu un ticēšanu saviem sapņiem, domājot par skaistas apkārtnes radīšanu. Ar visiem konkursa uzvarētājiem un laureātiem katrā nominācijā vari iepazīties pašvaldības informatīvā izdevuma "Jelgavas Vēstnesis" elektroniskajā versijā, kas atrodama šeit.

Ciemiņi un garāmgājēji apgalvo, ka Peldu ielā dzīvojošo Levrenovu pagalms ir puķainākais šajā ielā, un tas nav melots. "Ir patīkami, ka pārējie novērtē un varam sagādāt prieku ne tikai sev, bet arī citiem," "Jelgavas Vēstnesī" stāsta mājas saimnieki Ira un Edmunds Lavrenovi un viņu meita Sandija. Māja būvēta pašu spēkiem, un Ira vīram teikusi – pagalmā vajag šūpoles un sirsniņu dīķi ar ūdenskritumu. Tieši tā arī noticis. Pie dīķa, kurā dzīvo astoņas karpas un viens baltais amūrs, ir ģimenes miera osta. "Tā ir vieta, kur pēc pirts varam klausīties mierīgu mūziku, vērot, kā peld zivis, un relaksēties," saka Ira. Saimniekiem ļoti patīk hortenzijas, rozes, petūnijas, begonijas, lepnums ir eņģeļtaure, kas pa vasaru aug pagalmā, bet ziemā tiek vesta uz Edmunda darbavietu. Interesanti, ka gan vienā, gan otrā pusē kaimiņos dzīvo Edmunda brāļi, turklāt arī vecākā brāļa Leonīda īpašums Peldu ielā ir pamanīts konkursā.

"Mūsu dārzā nebūs kartupeļu, burkānu un gurķu, taču puķēm ir jābūt, turklāt daudz un košām," tā par Skolas ielā esošo krāšņo pagalmu saka Jekaterina un Igors Loginovi, kuri šajā mājā saimnieko jau 17 gadus. Saimniece atzīst – ziedi ir viņas aizraušanās. Pagalmā vasarā ziedēja 300 samteņu, vairāki desmiti peoniju un pelargoniju podu, kalibrahojas, leduspuķes un citas puķes. Viens no pagalma lepnumiem – raganas māja uz vienas kājas, kas atbaida no ļauniem gariem, bet pagājušajā gadā ap māju uzsliets jauns žogs, kurā iestrādāts ģimenes uzvārda iniciālis. Saimniecei gan vismīļākā vieta esot lapene, kurā vasaras vakaros tiek dzerta tēja un uzlūkots savs veikums.

Pirms vairāk nekā desmit gadiem uz pašu spēkiem būvētu guļbūvi Meža ceļā pārcēlās Ilma Griķe ar ģimeni, palēnām izveidojot, kā paši saka, savu svētvietiņu. "Gribējām sakopt kādu Latvijas stūrīti, ko padarīt par savu, un šobrīd te jūtamies ļoti laimīgi," saka saimniece, kura dārzu un pagalmu veidojusi tā, lai no pavasara līdz vēlam rudenim būtu kur aci piesiet. Saimniece atklāj, ka ikdienā viņai ir darbs ar cilvēkiem, kas nenoliedzami prasa daudz enerģijas, un rūpes par 1980 kvadrātmetrus plašo īpašumu ir veids, kā viņa atpūšas un uzkrāj jaunu enerģiju.

Šogad pirmo reizi konkursā pamanīts īpašums Vangaļu ceļā, kurā kopš 1995. gada saimnieko Valentīns un Svetlana Timperi. "Dēls man vienmēr saka: "Mammu, kur tavas rokas pieskaras, tur ir daiļums!"," teic saimniece, atzīstot, ka ziedi un košumkrūmi ir viņas aizraušanās. Sākot dzīvot šajā mājā, visapkārt bijis sakņudārzs, bet šobrīd pagalmā viss sabalansēts – ir siltumnīca, kopā ar rozēm aug arī ķiploki, ir augļu koki, bet saimnieki par savu lepnumu sauc bonzai kociņu dobi, kurā apstādījumu formu veido pati saimniece. "Šis viss ir tikai pašu priekam, tā ir kā atpūta no steidzīgās ikdienas," tā saimnieki.

"Galvenais – gribas radīt patīkamu vidi, lai ir prieks atgriezties mājās. Vēl jau tikai pats sākums – šis ir trešais gads, kopš dzīvojam Rudens ielā. Plānu ir daudz, taču viss nāk palēnām," saka saimnieks Ģirts Lapšins, norādot, ka ģimenei svarīgi, lai viss skaistais nebeidzas tikai ar sētu, bet sakopts ir arī aiz žoga, kur ierīkoti apstādījumi, pašu spēkiem uzbērti laukakmeņi, lai sausām kājām lietus laikā nokļūtu mājās. Tāpat ģimene centusies sakārtot ne tikai pagalmu Rudens ielas pusē, bet arī no Satiksmes ielas. Šī māja uzslavēta arī ziemā pašvaldības rīkotajā konkursā "Spožākais pilsētvides objekts".

Foto: Jelgava.lv

"Šo māju iegādājāmies pirms sešiem gadiem. To ieraugot, vīram teicu: "Nē, šeit ļoti daudz kas jādara!" Taču, ņemot vērā tobrīd esošo situāciju un finanses, tomēr nolēmām māju pirkt, jo gribējām kaut ko savu. Šis ir pierādījums tam, ka ar darbu var sasniegt daudz, ja tikai ir vēlēšanās," saka privātmājas Ķeguma ielā saimniece Vita Nagle, norādot, ka agrākajās fotogrāfijās var labi redzēt, kā māja bija ieaugusi krūmos, teritorija nekopta, grāvītis aizaudzis... "Sešu gadu laikā pamazām visu sakārtojām, un šobrīd ir redzams rezultāts, kas apliecina – arī vecas mājas var sakopt," tā Vita, esot priecīga, ka var būt daļa no Jelgavas un ar savu ieguldījumu, sakārtojot savu pagalmu un uzturot to vienmēr tīru un sakoptu, dod savu ieguldījumu kopējā Jelgavas tēla veidošanā.

Dobi, kura konkursā ieguva komisijas speciālbalvu nominācijā "Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms" un kurā vietu radušas vairāk nekā 30 dažādu šķirņu, krāsu un formu rozes, Gunta Kaiša sāka veidot pirms pieciem gadiem: "Viss sākās ar dāvanā saņemtu dzeltenas rozes stādu. Dzīvoklī dzīvodama, ilgi domāju, kur lai tagad to lieku. Iestādīju zem loga, un pēc kāda laika arī kaimiņiene blakus iestādīja rozi. Piesekoju "Facebook" lapai "Tikai rozes", un maisam gals bija vaļā. Gribējās vēl un vēl. Tā šobrīd te ir jau vairāk nekā 30 rožu," saka Gunta, papildinot – kaimiņi jokojuši, ka jāiet plašumā un rožu dobe jāizveido arī zemesgabalā starp vairākām daudzdzīvokļu mājām.

Foto: Jelgava.lv

Konkursa uzvarētāji un laureāti balvā saņēma Pateicības rakstu, dāvanu karti un suvenīrus ar Jelgavas simboliku. Godalgotajiem privātmāju saimniekiem tradicionāli pasniegts arī Jelgavas karogs.

Lūk, plašāks foto ieskats sakoptākajos objektos Jelgavā 2022. gadā: