Ģimenē ir spēks – to pierāda arī Abramovu ģimene no Madonas novada Liezēres pagasta, kas "kovidlaikā" izveidojusi ziemas ķiploku audzēšanas un pārstrādes uzņēmumu "Lancori". Ķiploki ar ģimeni ir ik dienu, jo tie tiek lietoti pārtikā, nemaz nerunājot par to, ka spēcīgā smarža iesūcas drēbēs un automašīnas salonā. Kā paši joko, ķiploku aromāts palīdz atvairīt vampīrus, kā arī ievērot divu metru distanci, jo daudziem nepatīk ķiploku smarža.

Šis nav stāsts par uzņēmumu, kas algo vairākus desmitus darbinieku, bet šis ir stāsts par ģimenes mazo uzņēmumu.

Abramovu ģimenes komandas "boss" ir tētis Viktors, kurš, kā pārējie raksturo, prot un dara visu. Tieši Viktors ir tas, kurš katru dienu strādā "Lancori". Viņa pārziņā ir ne tikai ķiploku audzēšanas knifu izstudēšana, bet arī ķiploku kaltēšana un pārstrāde. Pārējie ģimenes locekļi viņam talkā nāk savā brīvajā laikā. Mamma Lāsma ikdienā strādā bērnudārzā, viņa ir ģimenes "radošais boss". Viņai padodas radošas lietas, piemēram, viņas aizraušanās ir skaistu rotu darināšana, turklāt Lāsma ir tā, kas allaž izdomā noformējumu ķiploku stendam tirdziņos. Mamma arī ir tā, kas darbu darīšanā ieslēdz "turbo režīmu" – viņai viss sokas ātri, un tas pavelk pārējos līdzi. Kā raksturo viņas meita Ance, mamma ir arī lieliska pavāre, jo viņa gatavo ļoti gardus ēdienus, kuru piedevās ir... ķiploki. Runājot par Anci, viņa ir "Lancori" mārketinga vadītāja. Ikdienā Ance strādā par lietvedi, bet brīvajā laikā pārvalda ģimenes uzņēmuma aktivitātes sociālajos tīklos, veido tekstus un fotografē ķiplokus. Viņai palīdz arī draugs Ojārs, kura nopelns ir "Lancori" mājaslapas izveide. Savukārt Ances brālis Viktors studē informācijas tehnoloģijas (IT) Rīgas Tehniskajā universitātē un palīdz ne tikai ar IT risinājumiem, bet arī pie ķiploku pārstrādes. Vēl uzņēmumā strādā grāmatvede Lelde, kā arī palīdzīgu roku sniedz ģimenes radi un draugi.

"Mēs esam zīmols – ģimene ar ķiplokiem. Katru ķiploku mēs ar rokām apmīļojam un apčubinām 10 reizes," uzsver Ance. ""Lancori" ir mūsu ģimenes nopietnais hobijs."