Nu jau vairāk nekā gadu par savām mājām Viktorija un Rihards sauc dzīvokli kādā pirmskara mājā Strēlnieku ielā, Rīgā. "Mūsu stāsts par Strēlnieku ielu ir īpašs. Abi šeit mācījāmies Rīgas Ekonomikas augstskolā – tā ir vieta, kur iepazināmies. Pirms sešiem gadiem, kad vēl tur mācījos, nevarēju iedomāties, ka paies tik maz laika un varēsim šeit arī dzīvot," stāstu par savu pirmo īpašumu iesāk Viktorija. Trīsistabu dzīvoklis, kuru "rotāja" 20 gadus vecs remonts ar dzeltenām sienām un savu laiku nokalpojušām mēbelēm, aptuveni piecu mēnešu laikā tapis par vietu, kur dominē mūsdienīgums un minimālisma šiks.



Pirms ielūkojamies dzīvokļa pārvērtību stāstā, Viktorija Garanča aicina: "Ja ir iespēja, nedaudz padzīvo tādā dzīvoklī, kāds tas ir nopērkot. Ikdienas gaitās sapratīsi, kā pietrūkst. Mēs šajā dzīvoklī nodzīvojām pusgadu, pirms ķērāmies pie pārveides." Šajā laikā pāris sapratis, ka dzeltenais tonis, kas dominēja visā dzīvoklī, pavisam noteikti nav viņu. Tāpat lielāka skaidrība viesusies par to, kurām mēbelēm un lietām dzīvoklī dot otru iespēju un no kurām labāk atvadīties. Piemēram, pāris bez žēlastības atvadījies no lielas sekcijas, kas kā puzle salikta no mazākām. Savukārt virtuve, no kuras sākotnēji bija paredzēts šķirties, beigu beigās tika vienkārši nedaudz atsvaidzināta, iegūstot savu otro dzīvi.

Dod mēbelēm otru iespēju

"Sākumā bijām divās galējībās," par brīdi, kad dzīvoklis jau bija uz starta līnijas, lai piedzīvotu pārvērtības, stāsta Rihards. "Sākumā domājām, ka taisīsim ļoti labu remontu. Bijām pieaicinājuši dizainerus, kas uztaisīja tāmi – pieci tūkstoši par pašu remontu. Sapratām, ka tā ir liela summa un neesam tam gatavi. Tie plāni, kas bija, – tie bija tādi kā Napoleona plāni! Protams, aizlēcām uz kaut ko pilnīgi pretēju – sapratām, ka netaisīsim Napoleona plānus, bet meklēsim labākos risinājumus.