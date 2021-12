Piemiņa vikingu sasniegumiem – pieci namiņi pašā Ziemeļjūras krastā

Aptuveni pusstundas braucienā no Haugesundas pilsētas Norvēģijā, Ziemeļjūras krastā vietā, kur debesis satiekas ar jūru, uz klints uzslieti pieci namiņi – "Flokehyttene Cabins". Reiz no šīs vietas vikings Floki Vilgersarsons devās jūrā un atklāja vulkānisku salu – Islandi. Un nu, vairāk nekā 1000 gadus vēlāk, Ziemeļjūras krastā, viļņu šalku un vēja brāzmu ieskauti, slejas pieci namiņi, kas viesiem piedāvā izbaudīt īstu dabas spēku un daiļumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šie namiņi kalpo kā piemiņa vēsturiskajiem notikumiem reģionā, turklāt katram no namiņiem dots nosaukums par godu kādam no vikinga Vilgersarsona ģimenes locekļiem, norāda portāls "Uncrate". Tomēr tas nav vienīgais pamatojums, kādēļ pieci namiņi uzcelti tieši pašā Ziemeļjūras krastā. Namiņu viesiem šī ir lieliska iespēja izjust un izbaudīt īstu dabas spēku komfortabli – iekurot kamīnu un veroties ārā pa lielajiem logiem, izbaudīt elpu aizraujošu panorāmas skatu uz jūru, dzirdot nevaldāmās viļņu šalkoņas, kas nesaudzīgi sitas pret klinti un skaļos vēja svilpienus.

Foto: Publicitātes foto

Viens no projekta galvenajiem priekšnosacījumiem – namiņi nedrīkst atstāt manāmas pēdas ainavā, tādēļ vienīgā darbība, kas, ja reiz namiņi uz klints malas vairs neatrastos, nodotu par to eksistenci, ir četri izurbtie caurumi zem katra namiņa, kas paredzēti, lai tos nostiprinātu, vēsta portāls "ArchDaily". To izvietošanai un izveidošanai nav citādāk bojāta apkārtne ne ar rakšanas, ne virsmas līdzināšanas darbiem. Savukārt to trīsstūrveida forma un plakanais griezums ir rūpīgi izplānots, lai namiņi veiksmīgi pārciestu Norvēģijas skarbo klimatu – stiprās vēja brāzmas, kas itin bieži posta piekrasti.

Namiņi ir maza izmēra – četros no tiem pieejama naktsmītne līdz pieciem cilvēkiem, savukārt lielākajā namiņā iespējams apmesties 10 cilvēkiem, turklāt nodrošināta pieeja arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tajās ir mājīga dzīvojamā zona ar kamīnu, kā arī virtuve un vannas istaba.