Iedvesmas deva: astoņas idejas skaistai dobju malas izveidei

Dobes katrā dārzā ir citādas formas - kamēr viens lemj par labu taisnstūrveida formām un apļiem, kāds cits tās izveido līkumotas kā upes. Lai dobe būtu skaista un izskatītos sakopta, tad jāpadomā arī par apdobju veidošanu vai arī jāizveido kāda dekoratīva maliņa.

Dobju apmalīte ne tikai atdalīs zālienu no dobes, bet radīs arī sakoptāku dārza izskatu. "Tavs Dārzs" no populārās ideju krātuvītes "Pinterest" ir sameklējis dažādas radošas idejas, kā uzfiršināt savas dobes dārzā. Skaties un iedvesmojies!

Dekoratīva apmale ar iecementētiem akmentiņiem. Šajā gadījumā nebūs ne mazāko bažu, ka cauri apmalei varētu izspraukties kāda nezāle. Ļoti glīti izskatīsies nogludināti akmentiņi, kurus var atrast pludmalē.

Starp citu – no cementa maisījuma var izveidot arī burvīgus podus un arī neparastu dārza dekoru no veciem dvieļiem! Šeit vari aplūkot "Tavs Dārzs" lasītājas Lāsmas darinātos akmentiņu puķu podus no cementa, bet šajā rakstā vari iedvesmoties no lasītājas Solvitas, kura cementa maisījumā izmērcētiem dvieļiem rada fantastiskus dārza dekorus.

Ķieģeļu vai bruģa apmales. Ja mājās ir kāds lieks ķieģelis vai bruģis, tad to var izmantot dārza labā! Tos var rūpīgi salikt vienu pie otra, radot glītu apmali dobei. Ķieģeļus var krāmēt arī vienu uz otra – šādi apmalīte būs krietni augstāka.

Koka brusas. Tās ļoti labi iekļausies dārzā, vien jārēķinās ar to, ka koka brusas ietekmēs laikapstākļi, kā rezultātā to mūžs dārzā nebūs ilgs.

Lūk, vēl viens interesants risinājums dobju malai – vertikāli salikti dēļi dažādos izmēros, kas rada dārzā rotaļīgu iespaidu.

Tāpat var izmantot arī sazāģētus koka bluķus, kas pie reizes var kalpot kā krēsls dārzā.

Pinumu apmalīte. Šādas apmales izveidošana aizņems krietnu laiciņu, bet tas būs to vērts!

Pudeļu mala būs ļoti neparasts dekors, bet tajā pašā laikā ir jāliek aiz auss, ka šādas malas izveide ir bīstama, jo, ja pudele saplīsīs, tad augsne būs pilna ar stikliem.

Savukārt šajā video pamācībā vari aplūkot to, kas jādara apdobju veidošanā soli pa solim, lai dārzs izskatītos sakopts.