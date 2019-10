Iedvesmas deva: krāšņas tulpju kombinācijas dārzā

Pašlaik vēl pilnā sparā var stādīt tulpju sīpolus, kas ar savu ziedēšanu priecēs pavasarī. Tam par godu "Tavs Dārzs" ir sarūpējis tulpju stādīšanas špikeri, kurā var palūkot dažādas krāsu kombinācijas, kas dārzā izskatīsies pasakaini.

Protams, dārzā var sastādīt vienas krāsas tulpes, bet var arī pacensties un izveidot pasakainas krāsu kombinācijas, kas pavasarī izdaiļos dārzu. Ja vēl neesi iestādījis dārzā tulpju sīpolus, tad šajā "Tavs Dārzs" rakstā vari izlasīt tulpju selekcionāra ieteikumus to stādīšanā, bet šeit vari izlasīt padomus tulpju izaudzēšanā no sēkliņām, kas nav no tiem vieglākajiem darbiņiem.

Savukārt rakstā zemāk lūko dažādas idejas tulpju krāsu salikumiem!



Dobju labiekārtošanā dažādas idejas var smelties no apburošā Keukenhofas dārza Holandē, kur ik pavasari ir īsta ziedu paradīze. Šeit vari aplūkot, cik gan krāšņš ir Keukenhofas dārzs. Arī attēlā augstāk var apskatīt tulpju stādīšanas ideju tieši no šī dārza. Vidū ir dzeltenas tulpītes, bet apkārt –baltas, kā rezultātā dobe izskatās pēc vienas lielas puķes, piemēram, margrietiņas.

Tumšā un gaišā saspēle dārzā. Kāpēc pirkt desmitiem dažādu tulpju, ja var iegādāties tikai divu krāsu tulpes, kas būs lieliska kombinācija dobē!

Ar tulpēm var variēt ne tikai krāsu ziņā, bet arī to augšanas izmēros – sanāks tāda "viļņaina" dobe.

Ja dārzā ir plašumi – izveido tulpju un citu pavasara ziedu paklāju! Pamīšus stādi dažādas krāsas, kā rezultātā izveidosies teju vai šaha laukumiņš.

Lūk, vēl daži iedvesmojoši piemēri no iespaidīgā Keukenhofas dārza. Dobē var taisīt krāsu pārejas no tumšāka uz gaišāku, piemēram, vienā pusē ir baltas tulpes, tad nākamās ir maigi rozā, bet tad –rozā.

Savukārt zemās tulpes var būt ļoti labs veids, lai izceltu izmēros lielākās.