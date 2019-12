Kā uzglabāt dāliju gumus ziemas periodā: pieredzē dalās dāliju kolekcionārs

Ziemā iekštelpās auksto laiku pārlaiž dažādi augi, tajā skaitā arī dālijas. Kā saglabāt dāliju gumus un kā rīkoties, ja dāliju gums ziemā sācis dzīt asnus, "Tavs Dārzs" pieredzē dalās dāliju kolekcionārs Maigurs Strīķis.

Kolekcionārs norāda, ka katram dāliju audzētājam ir savas metodes, bet viņš jau vairākus gadus piekopj vienu.

Šajā rakstā dāliju kolekcionārs Maigurs Strīķis stāsta par dāliju izstādēm, padalās audzēšanas knifos, kā arī atklāj to, kāda ir vecākā dāliju šķirne viņa kolekcijā.

"Galvenais princips – neļauj sausam gumam zaudēt nosacīti sterilā vidē mitrumu, tad viņš saglabāsies. Es izmantoju plēvi (kaut vai maisu), kurā ieber iekšā sausas zāģu skaidas, gumu es iepriekš nomazgāju, apžāvēju, lieku maisā," piebilst kolekcionārs, "apžāvēšana ir svarīga, jo viņu nedrīkst apžāvēt tā, lai gums sāk krokoties. It īpaši tie, kas ir līdz galam nenobriedušie gumi. Ja mēģina žāvēt siltā telpā, piemēram, dzīvojamā istabā, tad ir ļoti jāseko līdzi. Gumu drīkst žāvēt četras stundas, ne vairāk. Kolīdz spēj kaut ko ar marķieri uzrakstīt virsū uz guma, tā viņš ir pietiekami labs. Tad liec maisā ar sausām zāģu skaidām, kas ir maksimāli izžāvētas. Tas maiss neļaus iztvaikot mitrumam, jo tas ir viens no lielākajiem draudiem gumam. Tajā pašā laikā maiss arī elpo, jo gals jau nav līdz galam aizsiets – vajag taču ventilāciju, lai būtu elpošana. Kondensātu, kas izdalās no gumiem, absorbē zāģu skaidas. Viņas paliek mitrākas, bet nav tā, ka uz plēves sieniņām veidojas slapjums. Skaidas sasūc sevī to lieko mitrumu."

Kā atgādina kolekcionārs, dālijas jāuzglabā sausā un vēsā telpā, kas nav pagrabs. "Nevajadzētu uzglabāt telpā, kur ir pelējums," pamāca Maigurs.

Kolekcionārs arī norāda, ka lielajiem dāliju audzētājiem šāda metode nav izdevīga, bet viņam tā ir tieši laikā. Runājot par problēmām, kas var notikt ar dālijām ziemas laikā, viņš min asnu veidošanos, kas notiek tādā gadījumā, ja arī mitruma līmenis ir pārāk augsts. "Tad tie asni ir jālauž nost, lai viņi nav tādi kroplīgi. Tur izaugs jauns asns, nevajag baidīties! Dālijas vispār ziemā vajag apskatīt. Nevajag iebāzt maisā un nelikties ne zinis. Dālijas mīl, ka viņas apčubina. Ja vajag kaut ko izķeksēt no tā maisa ārā, tas nozīmē arī gumu pārskatīšanu."

Ja arī tev ir kāds jautājums par dāliju gumiem vai citiem augiem dārzā, tad droši raksti mums savu jautājumu e-pastā: maja@delfi.lv vai arī ieraksti jautājumu komentāru sadaļā.