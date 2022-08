Trīs puķes, kas ar saviem ziediem atgādinās daiļās peonijas

Peoniju ziedēšanas laiks katru vasaru paskrien vēja sprāniem, taču to ziedi – tik neaizmirstami smaržīgi un brīnumskaisti. Ja vēlies, dārzam vari piemeklēt augus, kuru ziedi nedaudz, bet tomēr atgādina jūnija krāšņāko augu.

Angļu rozes

"Par angļu rozēm tiek dēvētas Deivida Austina selekcionētās krūmrozes. Tās atšķiras no citu selekcionāru izveidotajām rozēm ar savu īpašo, ļoti pildīto ziedu formu, kā arī ļoti bieži ar izcilo smaržu," tā portālam "Māja&Dārzs" reiz stāstījusi stādaudzētavas "Ārītes" rožu audzētāja Ilze Līce.

Lūk, pāris angļu rožu šķirnes, kas atgādinās gaisīgos peoniju ziedus:

'Alnwick rose'. Veido kuplu, bet zemu krūmu un zied ar nelieliem persikkrāsas pildītiem ziediem, kuriem raksturīga spēcīga seno rožu smarža. Stipra un noturīga šķirne pret slimībām, tādēļ viegli audzējama. Zied gandrīz nepārtraukti no vasaras sākuma līdz pat salnām. Krūmam raksturīgas biezas un spīdīgas lapas.

'Heritage'. Arī šī angļu roze ar saviem laškrāsas spēcīgi smaržojošajiem ziediem, kas sakārtoti lielos pušķos, nenogurdināmi priecēs līdz pat pirmajam salam. Izturīga šķirne pret lietu. Krūmam ir spēcīgi dzinumi un skaistas, spīdīgas lapas.

'Graham Thomas'. Krūms ar dzelteniem, lieliem un pildītiem ziediem, kuriem piemīt izteiksmīgs aromāts. Ar nelieliem pārtraukumiem, taču zied līdz pat vēlam rudenim. Veido kuplu un labi zarotu krūmu, kas aug stāvus un veiksmīgi spēj noturēt brangos ziedu pušķus bez noliekšanās. Turklāt krūmu raksturo ne tikai majestātiskie ziedi, bet arīdzan greznās un spīdīgās labas, kas ir izturīgas pret slimībām.

Vai angļu rozes tevi jau apbūra? Ja vēlies papildināt savu dārzu ar kādu pildīto ziedu rozes šķirni, šajā rakstā apkopotas Latvijas rožu audzētāju ieteiktās šķirnes.

Āzijas gundegas

Tā kā Āzijas gundegas nāk no apgabaliem, kur augsne aukstajos gada mēnešos nesasalst, Latvijā augs nepārziemo, tādēļ tās stāda pavasarī. Āzijas gundegas sasniedz 30–45 centimetru augstumu. Ziedi var būt gan vienkārši, gan pildīti un bagātīgā krāsu paletē: balti, dzelteni, sārti, sārti lillā, koraļsarkani, oranži, divkrāsu. Lapas zilganzaļas. Augi iztur vieglas salnas, bet tiklīdz gaisa temperatūra nokrītas līdz mīnuss 10 grādiem pēc Celsija, izsalst. Gundegām patīk trūdvielām bagāta augsne un saulaina vai viegli noēnota vieta aizvējā. Ja dārzā dzinumi jau izauguši virs zemes, bet iespējamas salnas, augi noteikti jāpiesedz. Pēc ziedēšanas pie katra vecā guma attīstās 2–4 jauni (tā notiek augu pavairošana). Tiklīdz laksti nodzeltējuši, gumus izrok, izžāvē un glabā sausā vietā līdz nākamajam pavasarim. Labus un veselīgus gumus sausā veidā var uzglabāt pat vairākus gadus.

Vainaganemones

Skaista vasaras puķe, kas nedaudz atgādina japāņu tipa peonijas. Arīdzan šim augam Latvijas ziemas ir pārāk aukstas, tādēļ rudenī gumus jāizrok un aukstajos mēnešos jāuzglabā telpās. Anemonēm jāizvēlas silta un no vējiem pasargāta vieta saulē vai pavisam nelielā ēnā. Tās augs kaļķainā, trūdvielām bagātā, labi drenētā augsnē. Ja augsne ir blīvāka, tad to vēlams regulāri uzirdināt. Lai gan vainaganemones slimo samērā maz, tām bīstamas ir laputis, kas sūc gan auga sulu, gan apstādījumos var ievadāt dažādas slimības.

